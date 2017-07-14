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В Тюмени презентовали новую версию самолета-амфибии

16:08 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

В Тюмени выпустили обновленную модель самолета СК – 12 "Орион". Внешне самолеты почти не отличить, но внутри поменялась силовая схема самой лодки, фюзеляжа, в обшивке стало меньше пенопласта, который от влаги и постоянных нагрузок при взлете и посадке быстро разрушался. Об этом рассказал главный конструктор Сергей Карпов.

"В принципе, мы сделали то, что делается на дюралевых, цельнометаллических самолетах, применили ту же самую технологию на пластике. В итоге оказалось, что самолет стал легче, чем с применением пенопласта. Также мы немного увеличили толщину пластика и подкрепили ее стрингерами, по сути, обычная технология, но на пластике она применялась редко", - отметил он. 

В обновленном "Орионе" изобретатели связали между собой фактически все основные детали в одну "коробку": крыло, шасси, шпангоуты, сиденья, подкосы. А стеклопластиковый фюзеляж-лодка теперь как бы приделан к этой конструкции, и даже если пластик где-то треснет, силовая конструкция останется целой. Такая разработка добавила еще один плюсик к надежности воздушного судна, пишет "АиФ в западной Сибири". 

 

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