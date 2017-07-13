Арт-лаборатория откроется в Тобольске

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Экспериментальное пространство для творчества и общения "Арт-лаборатория" откроется в Тобольске 16 июля при поддержке СИБУРа. День открытых дверей начнется в 12 часов.

#АРТЛАБ - это первая в Тобольске экспериментальная площадка, призванная стать центром общения и совместного творчества актеров, художников, композиторов, писателей, хореографов, а также всех горожан, кому интересно узнавать новое и быть причастными к развитию культурной среды в городе.

Двери "Арт-лаборатории" будут открыты до конца сентября. В течение всего времени на площадке ежедневно будет работать бесплатный коворкинг – организованное пространство с Wi-Fi и рабочими местами. Особым местом пространства станет лекторий, где на регулярной основе будут проводиться мастер-классы, кинопоказы, выставки, встречи и общение с ведущими экспертами в области культуры и искусства из Москвы и других городов.

Управляющий директор – член правления СИБУРа, генеральный директор "СИБУР Тобольска" Константин Белкин отметил, что Тобольск всегда был богат творческими и активными людьми. "Мы надеемся, что новая площадка станет местом притяжения для них, местом, где любой тоболяк сможет предложить и реализовать свой культурный проект и внести вклад в развитие города", - сказал он.

Первым проектом в "Арт-лаборатории" станет "Школа рисования", которая начнет работу 17 июля. Школу привезут в Тобольск основатели студии рисования нового формата Draw&Go, которая уже несколько лет успешно работает и развивается в Москве. Главный принцип школы – научиться рисовать может каждый. Для того чтобы начать обучаться здесь и сейчас, не нужно специальных знаний и навыков. Стоимость одного занятия 150 – 300 рублей, все необходимые для работы материалы художники получают бесплатно. Средства, вырученные от работы "Школы рисования", пойдут на развитие тобольского Свободного молодежного театра. Для записи на урок рисования необходимо зарегистрироваться по ссылке smteatr.timepad.ru/event/538325/ или позвонить по номеру телефона 8-919-958-00-29

Подробнее познакомиться с "Арт-лабораторией" и форматом ее работы можно будет уже в это воскресенье 16 июля на Дне открытых дверей. В этот день с 12 до 19 все желающие смогут бесплатно посетить открытые уроки от школы рисования, послушать интересные лекции и принять участие в семейных творческих мастер-классах. В пространстве коворкинга организуют настольные игры для всех желающих. На открытой площадке перед зданием все гости смогут принять участие в создании символа проекта и других специальных мероприятиях, подготовленных к открытию.

Проект "Арт лаборатория" реализуются в рамках направления "Культура" единой благотворительной программы СИБУРа – "Формула хороших дел", сообщает пресс-служба Тобольской промплащадки.