Венчурный инвестор Александр Румянцев хочет вложиться в три тюменских стартапа

Фото Александра Румянцева

Пять проектов стартаперов привлекли внимание венчурного инвестора Александра Румянцева на Innoweek-2017.

Проект Данила Шушарина GrapTil стал первой заключенной сделкой инвестора среди отобранных им на Неделе инноваций в Тюменском технопарке.

Как сообщил Александр Румянцев корреспонденту "Тюменской линии", инвестор ведет переговоры с несколькими стартаперами из Тюмени.

В поле зрения бизнес-ангела попал проект "Свои врачи" Александра Козлова. Диспетчерская служба работает с различными клиниками и ищет для них пациентов, предоставляет сервис вызова доктора домой.

"Это могут быть как частные, так и государственные клиники. Хотим разработать свое собственное программное обеспечение для выполнения вызовов: на данный момент используем переделанную программу такси. Она не соответствует всем необходимым требованиям и требует дополнительных доработок, которые разработчик сделать не готов", - прокомментировал Александр Румянцев.

Инвестиции в проект Антона Ершова создадут службу бесплатного бронирования: go2all.ru. Сервис поможет выбрать наиболее подходящий вариант размещения в гостиницах по лучшим ценам.

Бизнес-ангел хочет забрать под свое крыло инновационную разработку Владислава Агеева. Новый формат присутствия в интернете стал интересен Александру Румянцеву, так как один ресурс объединит все значимые процессы пользователя в его аккаунте. Структуры и подструктуры Aveevo.com собирают и отфильтровывают нужный и не нужный контент для пользователя: рекламы не будет.

Еще два проекта Александр Румянцев отметил как достойные внимания инвесторов. Заур Мирзамагамедов представил на Неделе инноваций новую концепцию реабилитации. Инвалидное кресло, коляска или создание завода по производству реабилитационного оборудования для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: Инваград.рф. Понравилась инвестору и разработка первого в мире изобретателя электронного учебника "Сиолл" Айдара Фахрутдинова, который создал электронную тетрадь, позволяющую эффективно и комфортно обучать незрячего человека, а также получать этому человеку информацию в доступной для него форме.

"Интересные проекты, но немного не мой профиль – это социальные стартапы. Я инвестирую только в IT-проекты. Но они могут быть и в медицине, нефтепереработке, недвижимости. Другие – автосервис, мойка или еще что-то – мне пока не интересны. В технологичных IT-проектах 80% всех мировых денег. Это огромный финансовый рынок. Я как инвестор хочу научить основателей, в которых инвестировал, забирать с этого рынка деньги", - пояснил Александр Румянцев.

Как сообщил инвестор, к июню 2017 года в его портфеле собралось более 30 проектов. В перечень проектов вошли платформы для организации нетворкинга, автоматизации животноводческого комплекса, управлению недвижимостью, юридических документов, детских товаров, конструктору одежды, персональных тренировок, услуг для геймеров, продуктов с рецептами, маркетплейса авторского белья, аренды офиса и автомобилей, автоматизации спортзалов и работы персонала, трансляции игр, портал для мам, биржа юристов, cеть онлайн камер 360°, сервис по подбору воспитателей и нянь, музыкальная соцсеть, сайты сообщества патентирования, подбора персонала в соцсетях, юридической проверки квартиры, уведомлений от сайтов, музыкальных рейтингов, а также нашумевший проект Flash.so, основатель которого Алексей Чуркин подарил свою "бесконечную флешку" Дмитрию Медведеву.

По мнению Александра Румянцева, в России венчурный рынок только начал формироваться. Следуя опыту США, бизнес-ангел планирует набрать 50 проектов. Как отмечают СМИ, частный инвестор действует по собственной методологии, не прибегая к синдикату.

"Я формирую портфель из IT-проектов, стараюсь находить только лучшие, как мне кажется. Тогда я себя почувствую профессионалом на этом рынке. Сегодня я себя не считаю профессионалом на этом рынке: у меня даже 50 проектов в портфеле нет. В Америке, если у венчурного инвестора нет 50 стартапов в портфеле, его нельзя назвать инвестором", - пояснил Александр Румянцев.

Инвестор вкладывается в российские стартапы, находит талантливых людей, путешествуя по городам. В списке портфеля есть два проекта из СНГ. Важно отметить, что бизнес-ангел также становится ментором основателям бизнеса. Так произошло и с проектом тюменца Данила Шушарина GrapTil.

"Обычно я выкупаю примерно 10%, как и случилось с основателем проекта GrapTil. По сумме инвестиций я не раскрываю информацию. Их может назвать только сам основатель – у нас такие договоренности", - поделился Александр Румянцев.

Дополним, по версии интернет-издания Firrma.ru Александр Румянцев в 2016 году возглавил рейтинг самых активных российских бизнес-ангелов.

Инвестор открыт к предложениям, связаться с ним можно по электронной почте 3333626@gmail.com или в соцсети Facebook.

Ирина Ромашкина