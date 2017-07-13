Первый российский эмансипированный стартапер из Тюмени получил поддержку венчурного инвестора

Фото пресс-службы Агентства инфраструктурного развития Тюменской области

Проект GrapTil семнадцатилетнего тюменца Данила Шушарина – это первый прецедент и хороший инфоповод с точки зрения венчурного бизнеса в России, считает инвестор Александр Румянцев.

Венчурный инвестор Александр Румянцев инвестирует в технологичные IT-проекты с мая 2016 года. В портфеле специалиста финансового рынка по управлению ценными бумагами более 32 проектов. До конца 2017 года их будет около 50, уверяет бизнес-ангел. О развитии венчурного рынка в России, стартапе Данила Шушарина и о том, чем можно привлечь внимание инвестора Александр Румянцев рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия".

- Почему вы задались целью набрать именно 50 IT-проектов? Что за амбиция?

- У нас в России венчурный рынок только начал формироваться: можно сказать, что его пока не существует. В Соединенных Штатах Америки если у инвестора в портфеле нет 50 проектов, он не может себя называть венчурным инвестором. Это инвестор no name – без имени. Поэтому я формирую портфель из IT-проектов, причем я стараюсь находить только лучшие проекты, как мне кажется. Мне это нужно, чтобы были наработки, и тогда я себя почувствую профессионалом на этом рынке.

Я езжу по разным городам и инвестирую только в российские проекты. Есть еще два проекта из СНГ. Нахожу талантливых людей и выкупаю долю в их проектах. Обычно я выкупаю примерно 10%, как и случилось с основателем проекта GrapTil. По сумме инвестиций я не раскрываю информацию. Их может назвать только сам основатель – у нас такие договоренности.

GrapTil - первая подобная сделка в моем портфеле. Основатель получил эмансипацию. Государственные органы признали его дееспособным и дали разрешение открывать юридическое лицо с согласия родителей.

Это первый прецедент в моей практике, я думаю, что и в России: раньше никто так не делал. Эмансипацию делали, если надо пожениться, если рано ребенок родился, другие гражданские дела решить.

Это показывает путь всем, что так на самом деле можно. Потому что обычно у меня было так: несовершеннолетний открывает юрлицо на старшего брата, на маму или папу. А Данил сделал эмансипацию, чтобы создать интересный технологичный IT-проект.

Основатель – очень серьезный, целеустремленный. Я ему объяснял: может быть рановато, может быть стоит запустить проект через год. Но он настоял, что сейчас пора запускать. Вообще проект мне сам по себе нравится. Поэтому я в него инвестировал.

- Что вас зацепило в Даниле Шушарине на Innoweek-2017?

- Я видел, как он выступал в "Битве стартапов" в Тюменском технопарке и запомнил его речь. После выступления дал ему визитку. После чего он написал мне на почту. Я у него запросил данные по проекту. Он написал мне, на какой стадии проект, какие у него ключевые показатели. После того, как он мне предоставил всю информацию, в течение недели я ему сделал предложение, на которое он согласился. Сделку мы считаем закрытой после того, как мы переведем деньги. А деньги мы переведем в течение недели-двух.

- Какой прибыли вы ждете от этого проекта?

- Я захожу в проект только при том условии, если он показывает минимум десятикратный рост в течение трех лет. Если модель этого не показывает, я даже заходить туда не буду.

У нас есть масса гипотез, которые мы сейчас будем проверять. Какая из них окажется прибыльной, мы пока не знаем. Я инвестировал в то, чтобы Данил проверил эти гипотезы: сделал минимальные версии продукта, продажи и проверил теории. Нужно найти канал, на котором сходится unit-экономика: чтобы он положил рубль, а получил полтора рубля. Все сходится на масштабах - это мы сейчас ищем.

Надеюсь, что после того, как я в него инвестировал, следующим инвестором проекта станет Центр развития интернет-инициатив. Мы ведем переговоры. Если они инвестируют в него, то пригласят к себе в бизнес-акселератор в Москву. Там он сможет проверить огромный список своих гипотез. После того, как несколько из них окажутся верными, мы начнем заливать деньги непосредственно в эти каналы, чтобы проект начал расти.

- Почему берете именно IT-проекты?

- В технологичных IT-проектах 80% всех мировых денег. Это огромный финансовый рынок. Я как инвестор хочу научить основателей, в которых инвестировал, забирать с этого рынка деньги. Другие – автосервис, мойка или еще что-то – мне пока не интересны. Я инвестирую только в IT-проекты. Но они могут быть и в медицине, нефтепереработке, недвижимости. IT нужно везде.

- Есть ли еще проекты, которые привлекли вас на Innoweek-2017?

- Пока на паузе переговоры по некоторым проектам, возможно будут сделки. На проверку информации от стартаперов уходит примерно месяца три. Сейчас общаюсь с несколькими основателями.

Ирина Ромашкина