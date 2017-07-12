Семнадцатилетний тюменец получил поддержку от бизнес-ангела

Фото Данила Шушарина

Проект GrapTil Данила Шушарина, представленный на Innoweek-2017, получил поддержку венчурного инвестора Александра Румянцева.

Интернет-платформа помогает продавать и покупать недвижимость при помощи онлайн-площадки и системы открытых домов. Более 100 лет существующая в Америке модель бизнеса Open House предоставляет услугу осмотра загородной недвижимости без присутствия собственника или агента - простым открыванием двери электронным ключом со смартфона.

"В Америке это распространенная технология. Мы прекрасно понимаем, что в России нужен иной подход, поэтому заблаговременно освобождаем дома от мебели. Заезжай и живи", - рассказал стартапер Данил Шушарин.

На сайте GrapTil посетитель проходит скоринг, только после проверки данных потенциального клиента ему предоставляется электронный ключ от всех загородных домов, чтобы человек мог посмотреть дом на сайте, не выезжая за город. Это создает дополнительный комфорт услуге: в Москве на выезд за город тратится около двух часов времени, в Тюмени – около часа. За сопровождение сделки компания забирает комиссию 1% от стоимости дома.

"Также занимаемся привлечением инвестиций для второй бизнес-модели: когда человек хочет продать дом, но не хочет ждать. Чтобы продать дом через нашу платформу, мы определяем стоимость и даем гарантию, что дом продастся через пять недель. Если человек не готов ждать, то мы выкупим его дом со скидкой и продадим сами. В таком случае комиссия составит уже не один процент, а около пяти", - пояснил Данил Шушарин.

Все дома застрахованы: это дает гарантию в случае какой-либо поломки и прочего - затраты возместит страховая компания.

Над стартапом работают два брата: Данил и Александр Шушарины. Еще три человека – юрист, фотограф и агент – задействованы на аутсорсинге.

Старший брат Данила Александр Шушарин стал сооснователем проекта. Работая пять лет в Америке, он однажды поделился зарубежным опытом с братом, который уже нашел призвание в Сети. Братья отыскали бизнес-модель, которой пока нет в России. Систему Open House в России братья Шушарины реализуют первыми.

Стартап запустили в бета-режиме, апробируя первые сделки в Московской области. В среднем там продается 20 тыс. домов в год из числа тех, что подходят под обслуживание сервиса GrapTil.

"Мы делаем упор на качество, хотим выделяться от других маркетплейсов, где около 50 процентов фейковых. Дома, на которых находятся наши площадки, качественные - все наши дома кирпичные", - заверил стартапер.

Интернет-платформа предлагает довольно высокий средний чек. За год планируют продать около 100 домов, а за три ближайших месяца в планах закрытие десяти сделок. В перспективах роста выход на Ленинградскую область, далее – на другие регионы.

Работа над проектом потребовала больших энергетических затрат, стартапер перешел на семейное обучение. Данил Шушарин рассказал, что уставал в школе и не мог дальше дополнительно заниматься стартапом. Решение перейти на другую форму обучения принял зимой 2017 года, после победы на конференции "Стартап День" Фонда развития инициатив в Уфе.

"Нас отправили в Москву на обучение. Всю зиму я прожил в Москве и не мог учиться в это время в школе", - рассказал автор проекта.

Дабы решить юридические тонкости в вопросах организации стартапа, Данил Шушарин эмансипировался. Это освободило его в переговорах с потенциальными инвесторами.

Свободным стал диалог и с бизнес-ангелом Александром Румянцевым на Innoweek-2017. После презентации стартапа, в кулуарах Тюменского технопарка Данил Шушарин переговорил с венчурным инвестором лично. Они списались по электронной почте и запланировали сотрудничество.

Фото пресс-службы Агентства инфраструктурного развития Тюменской области

"При привлечении инвестиции самое главное иметь общий взгляд на вещи, говорить об одних и тех же вещах. Цель стартапа: заработать деньги. Нужно показать инвестору, что это интересно с точки зрения рынка, покупателя и роста проекта", - поделился мнением стартапер.

По его словам, у Александра Румянцева на счету около 30 проектов. В будущем инвестор планирует набрать еще около 20. По статистике на рынке выживает один из десяти стартапов. Оценивая риски, команда Данила Шушарина надеется, что станет тем самым проектом.

Контакт с российским инвестором стороны заключили по электронной почте. Финальное подписание состоится в середине июля 2017 года. На реализацию стартапа необходим 1 млн рублей на решение технических задач.

"Когда мы подключаем дом, мы тратим деньги на замки, на фото и 3D-туры, на рекламу и прочее. На подключение одного дома уходит примерно семь тысяч рублей", - пояснил Данил Шушарин.

После покорения двух столиц России – Москвы и Санкт-Петербурга - стартапер планирует реализовать проект на родине, в Тюмени.

"Мы хотим стать резидентами Тюменского технопарка. 11 июля прошла встреча с представителями. В Тюмени интересный рынок, люди здесь более обеспеченные. Анализ рынка Домофонда показывает, что люди здесь часто покупают недвижимость", - рассказал тюменец.

Публичный старт проекта в Тюменской области запланировали на весну 2018 года. Как заверил генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Андрей Саносян, стартап Данила Шушарина найдет поддержку на родине.

"Одной из задач Недели инноваций было создать условия для комфортного сбора инновационных проектов. Площадка Тюменского технопарка должна стать местом, где идеи встречаются с инвестициями. Несмотря на то, что победителями стали всего три проекта, еще около десяти вызвали интерес у потенциальных инвесторов. Мы следим за их судьбой. Сделка GrapTil - Румянцев - первая завершенная. Со своей стороны мы готовы поддержать проект. Надеюсь, в скором времени мы увидим Данила в числе резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка", - прокомментировал Андрей Саносян.

Ирина Ромашкина