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В микрорайоне Молодежном приведут в порядок канализационные сети, дороги и построят школу

18:21 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото управления информационной политики и информатизации Тюменского района

Работы по водопонижению в микрорайоне Молодежном в д. Ушакова Тюменского района пройдут в 2017 году. Это позволит улучшить состояние благоустройства территории и обеспечить более надежную работу хозяйственно-бытовой канализации.

Об этом на встрече с инициативной группой микрорайона сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова. Во время беседы обсуждалось несколько вопросов, в числе которых строительство школы и канализационных сооружений, водопонижение и водоотведение, ремонт и строительство дорог.

Глава муниципалитета сообщила, что недавно состоялась встреча по вопросам обустройства населенных пунктов района, в том числе и перспективам развития микрорайона Молодежного, с главой региона Владимиром Якушевым, на которой приняты решения по многим из вопросов, которые жители обозначают в обращениях.

По словам Светланы Ивановой, направлена заявка на выделение 8 млн рублей на проектирование КОСов (канализационных очистных сооружений) мощностью 1,5 тыс. куб. м.

Органам исполнительной власти Тюменской области, в частности департаменту имущественных отношений, губернатор дал поручение по обмену земельного участка, принадлежащего частному лицу, на равноценный для строительства в центре микрорайона школы на 500 мест. Одновременно с этим начинается разработка проектно-сметной документации для здания школы.

Участникам встречи сообщили о шагах, которые предпринимаются по строительству дорог, дальнейшему благоустройству микрорайона. В некоторые службы жизнеобеспечения района после разговора тут же поступили поручения разобраться в вопросах, которые возникли у жителей, например, с уборкой и вывозом мусора.

Во встрече также приняли участие представители Общероссийского народного фронта, сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района.

Теги: благоустройство , строительство , Тюменский район , канализация , ремонт дорог , Владимир Якушев , Светлана Иванова

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