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Горожане приветствуют проведение профилактических медицинских мероприятий

09:13 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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342 человека приняли участие в профилактической акции "Доктор с Вами" в поликлиниках Тюмени.

Они обращались в женские и мужские смотровые кабинеты. Специалисты оценивали состояние кожи, при необходимости направляли на флюорографию и маммографию. По результатам обследования пациенты получили консультацию онколога.

"За пять часов работы смотровых кабинетов и специалистов-онкологов в поликлиники пришли 342 человека. У 77 из них выявлены факторы риска. Обследоваться пришли тюменцы, которые ранее в муниципальных поликлиниках не наблюдались. Это 31 процент от общего числа участников акции", - рассказала председатель комитета по развитию и организации медицинской помощи департамента здравоохранения администрации Тюмени Ольга Андреева.

Все пациенты, у которых были выявлены подозрения на онкологические заболевания, будут дообследованы и направлены в областное профильное учреждение для подтверждения диагноза и проведения лечения. Те, у кого выявлены факторы риска, направлены в хирургические отделения поликлиник.

В рамках обследования пациентам предлагалось заполнить анкету, в которой необходимо было указать степень удовлетворенности акцией и возможные пожелания. Результаты говорят о высокой степени удовлетворенности полученным комплексом обследований. Основным пожеланием было чаще проводить подобные профилактические акции.

В департаменте здравоохранения принято решение повторить акцию "Доктор с Вами" по направлению "онкология" через три месяца.

12 августа будет проведена акция, посвященная профилактике сердечно-сосудистых заболеваний "Объединяя усилия", сообщает пресс-служба департамента.

Соб. инф.

Теги: профилактика , здравоохранение , онкология , поликлиники

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