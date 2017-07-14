В Тобольске ограничат движение транспорта 15 июля

Фото ИА "Тюменская линия"

Схема движения автотранспорта изменится в Тобольске 15 июля из-за пробега мира и в связи с проведением гастрономического фестиваля "Сибирский разносол".

В связи с проведением открытого чемпионата и первенства Тюменской области по полумарафону, Тобольского пробега мира, движение транспортных средств по улицам города будет организовано следующим образом: с 7 до 12 часов часов перекроют движение автотранспорта на участке ул. Полонского от филиала ТИУ до ул. Юбилейная, включая выезды с прилегающих территорий. С 8 часов 30 минут до 12 часов - от строения № 49а, расположенного в микрорайоне №11, до пересечения ул.Юбилейная и проспекта Менделеева, включая выезды с прилегающих территорий, а также движение автотранспорта на участке проспекта Менделеева от ул.Юбилейная до аавтодороги Тобольск – НХК в направлении проспекта Комсомольский, включая выезды с прилегающих территорий. Движение транспорта на данном участке автомобильной дороги организуют в обратном направлении в двухстороннем режиме.

Перекроют движение транспорта на участке а/д Тобольск-НХК от проспекта Менделеева до кольца НХК в направлении проспекта Комсомольский, включая выезды с прилегающих территорий; движение на данном участке автомобильной дороги будет организовано в обратном направлении в двухстороннем режиме.

С 8 часов 30 минут движение по транспортной развязке на пересечении а/д Тобольск-НХК и а/д 1Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск организуют согласно прилагаемой схемы.

Движение транспортных средств маршрутов №1 и №16 будет организовано по схеме: ул.Полонского - проспект Комсомольский - проспект Менделеева - ул.Юбилейная и далее по маршруту.

В связи с проведением гастрономического фестиваля "Сибирский разносол", 15 июля движение автотранспортных средств по улицам города будет организовано следующим образом: с 10 до 21 часов 30 минут будет перекрыто движение автотранспорта от перекрестка ул. С.Ремезова и ул. Ленская до Красной площади кремля, выезды с ул. Революционной, ул. Свердлова на время проведения праздничных мероприятий.

С 10 часов до 21 часов 30 минут откроют двухстороннее движение автотранспорта по ул. Октябрьская от пересечения с ул. Ленская до пер. Свердловский с остановкой общественного транспорта "Гостиница "Сибирь". Движение маршрутных автобусов будет организовано по ул. Ленская, ул. Октябрьская.

admtobolsk.ru