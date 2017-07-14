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ФК "Тюмень" проведет принципиальный матч в Красноярске

16:52 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" второй тур первенства России среди команд ФНЛ проведет в Красноярске 15 июля.

Черно-белые бросят вызов местному "Енисею". Оба коллектива будут стремиться набрать первые очки в новом сезоне. 

"Тюмень" и "Енисей" в стартовом туре первенства лиги потерпели поражения с одинаковым счетом – 1:2. Команда Александра Ивченко дома не совладала с калининградской "Балтикой", а коллектив из Красноярска спасовал в гостях перед питерским "Динамо". Поэтому битва за очки ожидается нешуточной, так как никто не захочет довольствоваться двумя поражениями в начале сезона, сообщает пресс-служба тюменского клуба. 

Недавно заявку черно-белых пополнил опорный полузащитник Алексей Пустозёров. Он вернулся в "Тюмень" в третий раз за свою карьеру. Есть все шансы, что 28-летний хавбек может выйти на поле в Красноярске.

Теги: ФНЛ , ФК Тюмень , футбол

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