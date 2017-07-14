ФК "Тюмень" проведет принципиальный матч в Красноярске

www.fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" второй тур первенства России среди команд ФНЛ проведет в Красноярске 15 июля.

Черно-белые бросят вызов местному "Енисею". Оба коллектива будут стремиться набрать первые очки в новом сезоне.

"Тюмень" и "Енисей" в стартовом туре первенства лиги потерпели поражения с одинаковым счетом – 1:2. Команда Александра Ивченко дома не совладала с калининградской "Балтикой", а коллектив из Красноярска спасовал в гостях перед питерским "Динамо". Поэтому битва за очки ожидается нешуточной, так как никто не захочет довольствоваться двумя поражениями в начале сезона, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Недавно заявку черно-белых пополнил опорный полузащитник Алексей Пустозёров. Он вернулся в "Тюмень" в третий раз за свою карьеру. Есть все шансы, что 28-летний хавбек может выйти на поле в Красноярске.