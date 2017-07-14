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Владимир Якушев: результаты ЕГЭ — основа для большой работы

18:55 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.ege.edu.ru

Детально проанализировать результаты Единого государственного экзамена в школах Тюменской области для корректировки образовательного процесса в конкретных школах, повышения качества знаний, получаемых учениками, - такое поручение дал губернатор Владимир Якушев на президиуме регионального правительства.

Результаты сдачи ЕГЭ представил директор департамента образования и науки области Алексей Райдер. Он отметил, что в целом кампания прошла без сбоев и нарушений. Учащиеся показали достойные результаты. Средний балл по русскому языку составил 64,8 балла. Увеличение к прошлому году - две десятых балла.

"В нашем регионе в сравнении с общероссийским уровнем школьники традиционно хорошо сдают русский язык, это не может не радовать", - сказал директор департамента.

Выросли итоговые оценки и по математике, и по большинству предметов по выбору. Кстати, среди них на второе место по популярности вышла физика. Чаще всего пока выбирают обществознание. 41 ученик получил максимальные 100 баллов по тому или иному предмету. 28 из них - по русскому. Напомним, в 2016 году было всего 30 стобалльников.

Хуже, чем в прошлом году, выпускники сдали информатику, географию, биологию. По этим предметам эксперты и учительское сообщество проведет детальную работу, чтобы улучшить подготовку к экзаменам. Также будет выделена группа школ, показавших невысокие результаты. Им будет оказана методическая помощь. Опыт прошлого года показал, что подобная работа приносит результаты — прошлогодних аутсайдеров среди отстающих этого года не было.

"Важно выяснить причины снижения балла ЕГЭ по отдельным предметам, произвести изменения, которые от нас зависят, посмотреть, нужно ли обновление оборудования, провести дополнительную учебу для педагогов, школа должна давать детям хорошие знания, чтобы они были конкурентоспособны в дальнейшей жизни", - резюмировал губернатор.

 

Теги: ЕГЭ , Владимир Якушев , образование

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