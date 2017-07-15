Астрономы нашли новую угрозу для жизни на землеподобных планетах

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Все землеподобные планеты у красных карликов могут быть полностью лишены атмосферы из-за необычно сильного взаимодействия их магнитных полей, солнечного ветра и магнитного поля светила.

Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal Letters, пишет РИА Новости.

"Магнитное поле Земли играет роль своеобразного щита, который защищает атмосферу нашей планеты и жизнь на ее поверхности от частиц солнечного ветра. Если бы наша планета находилась ближе к Солнцу и постоянно бомбардировалась таким же потоком частиц, как и планеты у звезды TRAPPIST-1, тогда этот щит очень быстро развалился бы на части", — заявила Сесилия Гарраффо из Гарвардского университета (США).

За прошлый год ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют на звание если не двойника Земли, то ее "сестер" или "кузин". Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других – в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, где обнаружены сразу семь землеподобных планет.

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" – на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последнее — одновременно и плюс, и минус, поскольку красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни, но некоторые из них имеют в юности крайне беспокойный характер и вырабатывают множество вспышек.

Гарраффо и ее коллеги, проанализировав, как магнитный щит планет будет взаимодействовать с частицами солнечного ветра и магнитным полем звезды, открыли еще одну возможную причину отсутствия жизни у TRAPPIST-1 и других красных карликов.

Астрономы заинтересовались этим по двум причинам. TRAPPIST-1 и другие небольшие звезды обладают очень сильными и беспокойными магнитными полями, чьи линии выходят далеко за пределы самих светил, и планеты в их окрестностях бомбардируются мощнейшим потоком частиц, давление которых на их магнитный щит примерно в 10 тысяч раз выше, чем сила солнечного ветра в окрестностях Земли.

Комбинации этих факторов, как показали расчеты Гарраффо и ее коллег, хватает для того, чтобы очень быстро пробить магнитный щит всех трех потенциально обитаемых планет у TRAPPIST-1 и заставить линии их магнитных полей объединиться с линиями, исходящими от красного карлика.

В результате этого частицы солнечного ветра, выбрасываемые TRAPPIST-1, будут беспрепятственно бомбардировать атмосферу планет и уносить ее молекулы в открытый космос. Вкупе с высоким уровнем ультрафиолета это понижает вероятность существования жизни на "семи сестрах" у TRAPPIST-1 до одного процента или даже меньше.

"Мы не говорим, что нужно полностью отказаться от поисков жизни у красных карликов. Но наша работа и исследования наших коллег говорят о том, что нам нужно больше фокусироваться на звездах, похожих на Солнце, а не на красных карликах", — заключает Джереми Дрейк, коллега Гарраффо по Гарварду.