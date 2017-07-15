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Минобороны сообщило об окончании весеннего призыва

13:39 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
mil.ru

142 тыс. человек отправились служить в российскую армию в весенний призыв 2017 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ. 

"Весной 2017 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и другие войска было призвано и направлено 142 тысячи человек", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 

В Минобороны подчеркнули, что в эту призывную компанию предоставлялась отсрочка гражданам, обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения. Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 1 января 2017 года.

Отмечается, что каждый пятый призывник имел высшее образование. Им был предоставлен выбор: год службы по призыву или два года по контракту. Самым талантливым призывникам предлагалось пройти службу в научных ротах. В эту кампанию в эти роты было направлено 356 молодых людей. Также 199 человек направили в спортивные роты, добавили в Минобороны.

Военные также отметили снижение количества молодых людей, не явившихся в военкоматы. В настоящее время их количество не превышает 0,2% от общего числа призывников.

Теги: весенний призыв , Минобороны

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