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Вороны умеют планировать дела не хуже людей, считают ученые

14:16 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
utmn.ru

Обычные вороны умеют строить долгосрочные планы, исполнять их и менять их при необходимости, что в очередной раз сближает в интеллектуальном плане с человеком и шимпанзе.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science, пишет РИА Новости

"Мы очень долго думали, что животные не пользуются памятью, подобно человеку, а постоянно живут в настоящем, заботясь только о том, что сейчас происходит вокруг них. Наблюдения за приматами и воронами ставят под сомнение эту идею и говорят о том, что некоторые виды животных умеют строить планы на будущее не хуже, чем это делают четырехлетние дети", — комментирует открытие Маркус Бекле , нейрофизиолог из Кембриджского университета (Великобритания).

Считается, что большинство птиц из рода воронов обладают недюжинными умственными способностями. Они часто обгоняют многих млекопитающих и других пернатых в тестах на сообразительность. Большинство орнитологов считают новокаледонских воронов (Corvus moneduloides) чемпионами в этой сфере.

 Эти птицы, вместе с человеком и некоторыми высшими приматами, входят в "элитный клуб" животных, умеющих изготовлять и пользоваться орудиями труда. Кроме того, вороны являются единственными на Земле существами, помимо человека, способными распознавать "актера за ширмой" и связывать видимое для них действие или событие с его скрытым источником.

Обычные вороны, как отмечает Матиас Осват из университета Лунда (Швеция), являются почти столь же сообразительными, как и их новокаледонские собратья, несмотря на отсутствие у них умения изготовлять орудия труда.

Недавно его команда выяснила, что вороны  являются достаточно злопамятными птицами — они умеют запоминать лица отдельных людей, связывать с ними хорошие или плохие поступки. Вдобавок, они могут ставить себя на место других птиц и осознавать, если у тех есть возможность подсмотреть за ними в тот момент, когда они прячут кусочки пищи.

Открыв хорошую память у ворон и воронов, Осват и его коллеги задумались о том, не могут ли они использовать ее для того, чтобы прослеживать причинно-следственные связи и планировать свои действия на несколько шагов вперед. Для проверки этой идеи ученые создали специальную головоломку, решить которую птица могла, выбрав правильный инструмент из набора предметов, который ей давали ученые.

Когда птица решала загадку, она могла сделать один из двух выборов – получить два кусочка еды и съесть их, или же обменять один из них на второй инструмент, камень необычной формы. Этот кусочек гальки ворон мог использовать для извлечения кусочков пищи из другой головоломки, которую ученые ставили в клетку через 15 минут или несколько часов после начала эксперимента.

Как показали эти наблюдения, все вороны, участвовавшие в опытах, очень быстро поняли, что они могут получать больше пищи, обменивая кусочек пищи на "ключ" к кормушке, и стали почти постоянно так поступать до тех пор, пока ученые не перестали ставить головоломку в их клетки.  Кроме того, вороны явно осознавали  высокую ценность этого "ключа" и игнорировали "бесплатные" кусочки пищи тогда, когда у них появлялась возможность получить еще один камень. По словам ученых, птицы справлялись с этой задачей лучше, чем шимпанзе и другие обезьяны.

Все это, как считает Осват, доказывает то, что вороны действительно живут не только в настоящем, но и умеют планировать свои действия на будущее даже в незнакомых и новых для них ситуациях. Это еще больше размывает границу между интеллектуальными способностями людей и других животных и птиц, заключают ученые.

Теги: птицы , ученые , орнитология

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