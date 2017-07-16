up

16.07.2017 воскресенье

EUR 68.3597

USD 59.8806

В Тюмени 18..20 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Россия создаст на Крайнем Севере два центра приема данных из космоса

10:19 16 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото РИА Новости

Два центра приема космической информации создаст в Арктическом регионе МЧС России совместно с Роскосмосом до конца 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на директора Департамента гражданской защиты МЧС России Андрея Лутошкина.

"В рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы совместно с Роскосмосом ведется работа по созданию совместных центров приема и обработки космической информации на базе подразделений МЧС России. Такой центр уже эффективно работает в Мурманске, в 2017-2018 годах планируется создание аналогичных центров в Дудинке Красноярского края и Анадыре на Чукотке", — сказал он, выступая на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность".

По его словам, как раз благодаря оперативному реагированию МЧС удалось добиться значительного сокращения числа чрезвычайных ситуаций в Арктике.

"За последние годы на территории Арктической зоны благодаря оперативному реагированию и проведению успешных поисково-спасательных операций произошло снижение количества чрезвычайных ситуаций более чем на 20%. Сокращено количество пожаров на 15%, а также происшествий на водных объектах более чем на 31%", — сказал представитель МЧС.

Лутошкин пояснил, что это важные показатели эффективной работы Арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России.

В Арктической зоне уже функционируют шесть спасательных центров в Воркуте, Мурманске, Нарьян-Маре, Архангельске, Дудинке, Вытегре, четыре региональных поисково-спасательных отряда, 196 пожарно-спасательных подразделений различных ведомств общей численностью около 10 тысяч человек, а также два морских спасательно-координационных центра в Мурманске, Диксоне.

"Численность группировки сил и средств по прикрытию Арктической зоны достигает более 18 тысяч человек и 1845 единиц техники", — сообщил Лутошкин.

Теги: космос , Арктика , безопасность , МЧС

Последние новости

13:46 Инвестиционное агенство поддержало идею создания автоцеха в Тобольске
13:26 В России отмечают День металлурга
12:30 Тюменские школьники агитируют за безопасность на дорогах
12:16 Сдать нормы ГТО в День города сможет любой тюменец
11:47 Готовим тюменское: Владимир Якушев подарил Тобольску свой рецепт сибирской ухи
11:23 Умер актер Владимир Толоконников
10:43 Посол Венгрии в России посетит Тюменскую область
10:19 Россия создаст на Крайнем Севере два центра приема данных из космоса
09:21 Владимир Якушев пожелал тюменским металлургам новых достижений на благо региона и России
09:18 Тюменская студентка выиграла грант на обучение в Испании
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Готовим тюменское: Владимир Якушев подарил Тобольску свой рецепт сибирской ухи

Владимир Якушев пожелал тюменским металлургам новых достижений на благо региона и России

Владимир Якушев: фестиваль "Сибирский разносол" привлек молодых бизнесменов

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Тюменцы предпочитают покупать квартиры в новых микрорайонах, считают аналитики рынка

Комплексный подход к рыборазведению принесет успех, считает Руслан Цицкиев

Более миллиарда рублей инвестировало РЖД в развитие участка Тобольск - Коротчаево

Общество

Инвестиционное агенство поддержало идею создания автоцеха в Тобольске

В России отмечают День металлурга

Тюменские школьники агитируют за безопасность на дорогах

Спорт

Александр Кержаков завершил карьеру футболиста

"Спартак" впервые в истории завоевал футбольный Суперкубок России

Тюменскому футболисту отменили красную карточку

Происшествия

Под Нижневартовском обнаружено тело пропавшего весной рыбака, продолжаются поиски его сына

В Ялуторовске вынесли приговор по делу о гибели детей на пожаре

В Тобольске осудят группировку наркодельцов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+