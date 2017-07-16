Россия создаст на Крайнем Севере два центра приема данных из космоса

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Два центра приема космической информации создаст в Арктическом регионе МЧС России совместно с Роскосмосом до конца 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на директора Департамента гражданской защиты МЧС России Андрея Лутошкина.

"В рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы совместно с Роскосмосом ведется работа по созданию совместных центров приема и обработки космической информации на базе подразделений МЧС России. Такой центр уже эффективно работает в Мурманске, в 2017-2018 годах планируется создание аналогичных центров в Дудинке Красноярского края и Анадыре на Чукотке", — сказал он, выступая на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность".

По его словам, как раз благодаря оперативному реагированию МЧС удалось добиться значительного сокращения числа чрезвычайных ситуаций в Арктике.

"За последние годы на территории Арктической зоны благодаря оперативному реагированию и проведению успешных поисково-спасательных операций произошло снижение количества чрезвычайных ситуаций более чем на 20%. Сокращено количество пожаров на 15%, а также происшествий на водных объектах более чем на 31%", — сказал представитель МЧС.

Лутошкин пояснил, что это важные показатели эффективной работы Арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России.

В Арктической зоне уже функционируют шесть спасательных центров в Воркуте, Мурманске, Нарьян-Маре, Архангельске, Дудинке, Вытегре, четыре региональных поисково-спасательных отряда, 196 пожарно-спасательных подразделений различных ведомств общей численностью около 10 тысяч человек, а также два морских спасательно-координационных центра в Мурманске, Диксоне.

"Численность группировки сил и средств по прикрытию Арктической зоны достигает более 18 тысяч человек и 1845 единиц техники", — сообщил Лутошкин.