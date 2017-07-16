Готовим тюменское: Владимир Якушев подарил Тобольску свой рецепт сибирской ухи

Фото ИА "Тюменская линия"

Настоящей сибирской ухой накормили гостей состоявшегося в Тобольске гастрономического фестиваля "Сибирский разносол" губернатор Тюменской области Владимир Якушев и видный московский шеф-повар, вице-президент Ассоциации кулинаров "Вкус Мира Рус" Давид Хачатрян.

"Сегодня я учусь у вас готовить настоящую сибирскую уху. Все, что вы скажете, мы в нее положим. Самое главное, чтобы было вкусно", - обратился к главе региона Давид Хачатрян.

Уха по рецепту Владимира Якушева была сварена, как и полагается в Сибири, на бульоне из трех сортов рыбы. "Самые главные достоинства сибирской ухи - бульон и рыба. Наши знаменитые муксун и стерлядь идеально годятся для ухи. Но бульон будет еще наваристее и вкуснее, если в него добавить, например, окуней", - сказал глава региона.

Первыми в кастрюлю пошли картошка и морковь. Давид Хачатрян обжарил их на смеси оливкового и сливочного масел, что, по мнению обозревателя "Тюменской линии", придало нашей сибирской ухе некоторый средиземноморский оттенок. "Конечно, в полевых условиях, на берегу реки, морковь не кладут. Но сегодня мы готовим уху в более комфортабельной, почти домашней обстановке. Поэтому, я думаю, можно добавить морковь - уха станет вкуснее. Морковью суп не испортишь", - обратился к многочисленным зрителям опытный рыбак Владимир Якушев.

Того же мнения губернатор и о мелко порезанных свежих томатах, которые можно добавить в самом конце варки вместе с мелко нарубленным репчатым луком - белым и фиолетовым. "Земляки со мной согласятся - томаты в сибирскую уху, которая варится на берегу, мы никогда не кладем. Но если есть желание поэкспериментировать на домашней кухне - почему бы и нет? Тем более, что эту уху готовит такой мастер, как Давид Хачатрян. Поэтому я все-таки предлагаю помидоры положить. Попробуем, что из этого получится", - сказал Владимир Якушев.

Очень важна в ухе зелень, подчеркнул глава региона. "Все, что есть под руками, что растет на вашей грядке, - зеленый лук, укроп, петрушка, - сделают вашу уху только вкуснее", - уверен он. Секретным ингредиентом губернаторской ухи стала крапива.

"Крапивы у нас в Сибири много, это наша "фишка". У нас есть, например, крапивный суп с картофелем или рисом. Или щи с крапивой", - напомнил Владимир Якушев. Во многих супах крапива прекрасно заменяет шпинат или щавель, поддержал его столичный шеф-повар.

Итак, чтобы приготовить сибирскую уху по рецепту от губернатора, сварите бульон из трех видов рыбы - например, муксуна, стерляди и окуня. На дне глубокой кастрюли обжарьте на смеси оливкового и сливочного масел мелко порезанные картофель и морковь. Добавьте немного бульона и потушите несколько минут. Затем добавьте оставшийся бульон, доведите до кипения, введите разделанное филе рыбы. За несколько минут до готовности добавьте мелко нарезанные белый и фиолетовый репчатый лук, укроп, петрушку, зеленый лук, крапиву и свежие томаты. Можно добавить немного мелко рубленного чеснока. Перед снятием с огня - соль и черный перец по вкусу.

"Главное - чтобы рыбка в миске была, чтоб не густо было и не жидко", - приговаривал губернатор, угощая тоболяков ухой по своему рецепту. Гости фестиваля "Сибирские разносолы" высоко оценили новое блюдо. Владимир Якушев и Давид Хачатрян единодушно решили подарить этот кулинарный рецепт древней столице Сибири, назвав его "Сибирская уха по-тобольски". Готовим тюменское!

Евгений Бабенко