В России отмечают День металлурга

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Работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с Днем металлурга поздравили Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

"Слаженная, эффективная работа всех звеньев горно-металлургического комплекса имеет ключевое значение для развития отечественной экономики, промышленности, социальной сферы, укрепления обороноспособности страны. И потому ваш труд, требующий глубоких знаний, квалификации и ответственного отношения к делу, пользуется заслуженным уважением в обществе", — отметил в своем поздравлении Путин.

Президент добавил, что главными задачами работников отрасли на сегодняшний день являются привлечение дополнительных инвестиций в модернизацию производства, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест.

Медведев в своем поздравлении заявил о широкой востребованности продукции черной и цветной металлургии во всех сферах жизни, несмотря на появление новых сверхпрочных материалов. Премьер-министр также напомнил о важных изменениях в отрасли, результатом которых стало обновление гигантов отечественной индустрии и строительство новых предприятий.

"В Красноярском крае возводится вторая очередь Богучанского алюминиевого завода, серьезная реконструкция ведется в Новокузнецке и Туле. Эти примеры говорят о том, что у металлургического комплекса хорошие перспективы. А значит, впереди у вас новые успехи и достижения. Уверен, они станут достойным продолжением крепких горняцких традиций, которыми по праву гордятся многие поколения металлургов", — сказал он.