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Бердюжье приглашает погулять на казахской свадьбе всех желающих

11:43 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
s.zagranitsa.com

Национальный казахский праздник Курултай отметят в Бердюжском районе Тюменской области 22 июля. 

Мероприятие пройдет на открытой площадке вблизи с. Бердюжье. Начнется праздничная программа в 11 часов. 

Откроет мероприятие выступление творческих коллективов и артистов Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области. Рядом с концертной площадкой разместятся спортивные и игровые зоны, арена для конных скачек – байга.

Одним из главных атрибутов Курултая по традиции станет юрта – символ кочевой культуры казахов. Гости праздника смогут насладиться всеми прелестями жизни кочевников – прогуляться по казахскому аулу, оценить традиционное убранство юрты, послушать песни акына под аккомпанемент домбры и попробовать традиционные блюда казахской кухни: бешбармак, казы, баурсаки и другие.

Ярким событием праздника станет свадебный обряд, проведенный согласно древним традициям казахского народа. В отличие от многих обрядов, которые демонстрируются на праздниках как театрализованное действо, свадьба на Курултае-2017 будет настоящий. Жених и невеста, одетые в национальные костюмы, сочетаются браком согласно светским законам и национальным традициям, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Теги: праздники , курултай , Бердюжский район , казахи , Северо-Казахстанская область

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