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Социальная реабилитация помогает тюменским семьям перезагрузиться

16:05 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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80% семей, прошедших социальную реабилитацию в регионе, меняют образ жизни. Детям становится в таких семьях комфортно, а многие родители избавляются от алкогольной зависимости.

По данным департамента социального развития Тюменской области, ежегодно реабилитацию проходят около 100 семей региона. Как отметила начальник отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия департамента Анастасии Захарова, большинство их этих семей на момент включения в программу находятся в кризисе.

При согласии семьи ее определяют в стационарное отделение, где родители вместе со специалистами вырабатывают новую тактику поведения. Многие при этом проходят лечение от алкогольной зависимости, получают психологическую помощь, учатся заново общаться с детьми.

В Омутинском районе эту работу дополнили проектом "Перезагрузка". Мамам, долгое время страдавшим от алкогольной зависимости, стилисты и парикмахеры меняют имидж, учат выбирать одежду. Социальные работники организуют походы в театр, на концерты, выставки, помогают найти новый круг знакомых. Главная задача: показать, что жизнь может быть другой, более интересной и насыщенной.

"Конечно, такая работа требует много времени и колоссальных усилий. После стационара мы продолжаем наблюдать и сопровождать такие семьи. Большая часть из них действительно меняется, и детям становится лучше. В Тюменской области нет и никогда не было установки забрать ребенка из семьи. Наша задача: стать партнером и помощником, помочь исправить ситуацию", - отметила Анастасия Захарова.

Евгения Шевцова

Теги: реабилитация , социальная поддержка , неблагополучные семьи

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