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Молодые тюменские музыканты споют о родных местах

16:27 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
роспатриотцентр.рф

Продолжается регистрация на ежегодный Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!".

К участию приглашают авторов, создавших песню о малой Родине или находящихся в процессе ее создания. Музыканты должны обладать харизмой, артистическими данными, хорошим вокалом и креативностью.

В фестивале могут принять участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, которые являются сольными исполнителями, а также участники музыкальных коллективов до шести человек.

Каждый претендент до 1 октября должен пройти регистрацию на сайте АИС "Молодежь России": ais.fadm.gov.ru. К заявке необходимо прикрепить авторскую песню или ссылку на видеоклип. Важное условие, которое нужно непременно выполнить: работа должна быть посвящена малой Родине.

Во второй этап пройдут 36 лучших музыкантов, отобранных экспертной комиссией. Они перейдут к выполнению следующего задания, которое нужно будет сделать до 25 октября, продемонстрировав свои самые яркие способности и талант.

12 кандидатов выйдут в финал, чтобы выступить на грандиозном гала-концерте перед звездным жюри.

В 2017 году фестиваль принимает совсем юные таланты: на одной сцене с молодыми музыкантами выступят участники конкурса "Я люблю тебя, Россия! Дети", организованного Российским движением школьников.

Победители получат ценные награды, которые помогут им на творческом пути.

Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!" проводится в рамках реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр, партнер – Елена Кипер – художественный руководитель фестиваля, музыкальный продюсер и композитор. 

Теги: патриотизм , конкурс , музыка , музыканты

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