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Новопортовские рыбаки отметили профессиональный праздник

16:16 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото управления по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Ямал"

Более тысячи человек приняли участие в традиционном празднике коренных народов Севера, который состоялся в селе Новый Порт Ямальского района. На День рыбака пришли местные жители и представители муниципальной власти, нефтяники, работающие на Новопортовском месторождении.

Поддержку в организации мероприятия оказала "Газпром нефть" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Как сообщает пресс-служба компании, праздничная программа включала выступления творческих коллективов, активные развлечения для детей и взрослых, мастер-классы, национальные спортивные состязания. Победители конкурсов и соревнований награждены ценными призами: цифровой и крупной бытовой техникой, спортивным снаряжением и инвентарем, наборами инструментов.

В честь праздника ценными подарками и благодарственными письмами отмечены сотрудники Новопортовского рыбозавода. Кроме того, руководству предприятия вручен сертификат на пять генераторов и пять двигателей для "Бурана".

"Наша компания ведет производственную деятельность на территории, где на протяжении многих веков проживает народ с уникальной самобытной культурой. Поэтому поддержка традиционных праздников, так же как и реализация масштабных образовательных, инфраструктурных комплексных проектов в рамках программы социальных инвестиций "Родные города", – возможность внести вклад в развитие национального достояния и способствовать улучшению качества жизни в отдаленных поселениях Ямальского района", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

Компания в рамках программы "Родные города" помогает также проводить не менее значимый для коренных ямальцев День оленевода, а наряду с этим оказывает материальную помощь кочевникам.

"Формируя крепкие партнерские взаимоотношения с Ямальским районом, "Газпромнефть-Ямал" принимает активное участие и в общественной жизни наших поселений. Уверен, что это сотрудничество будет только расширяться во благо Ямала и его жителей", – отметил глава района Андрей Кугаевский.

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Теги: Ямал , День рыбака , Газпром нефть , Новый Порт , Газпромнефть-Ямал

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