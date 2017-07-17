В Тюмени задержали подозреваемого в серии краж и грабежей

Фото УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в серии краж и грабежей задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, гражданин без определенного места жительства 1977 года рождения был ранее неоднократно судим, нигде официально не трудоустроен. В ходе проверки установлено, что мужчина находился в федеральном розыске за ранее совершенные преступления.

По версии следствия, задержанный похищал свободным доступом имущество, оставленное без присмотра в магазинах, аптеках, незапертых автомобилях в Тюмени. Добычей злоумышленника становились косметические средства, сотовые телефоны, регистраторы и иное имущество, оставленное без присмотра. Украденное мужчина продавал. Установлена причастность правонарушителя к семи преступным эпизодам.

Подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Грабеж" и "Кража". Следствие продолжается.