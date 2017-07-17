Владимир Якушев: туристу XXI века нужны интересные маршруты

Фото ИА "Тюменская линия"

Туризм может стать одним из двигателей роста региональной и российской экономики. Уверенность в этом высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете при министерстве культуры РФ, которое состоялось в Тобольске в рамках традиционного праздника "Лето в Тобольском кремле".

"Тобольск - не только город с богатой историей и удивительной судьбой, но и мощная точка роста тюменской и российской экономики. Я убежден, что для того, чтобы понять и узнать Россию, нужно хотя бы раз в жизни побывать в древней столице Сибири", - отметил глава региона.

Говоря о развитии туризма, Владимир Якушев напомнил, что за последние три года в Тюменской области окрылись более 50 гостиниц и отелей, в том числе под управлением крупных международных компаний.

"Одно из приоритетных направлений работы регионального правительства - создание современной транспортной инфраструктуры. Тюменская область занимает стратегически выгодное географическое положение, являясь связующим звеном между западными и восточными регионами России, а также между нефтегазовым Севером и промышленным Уралом. В столице региона располагается международный аэропорт Рощино, в котором в январе 2017 года завершилась масштабная реконструкция. Мы планируем вернуть нашему аэропорту статус межрегионального хаба", - рассказал губернатор.

Интерес к региону с каждым годом растет, добавил Владимир Якушев. В 2016 году Тюменскую область посетило более 2 млн туристов и экскурсантов, в том числе около 50 тыс. зарубежных гостей. "При этом мы не учитываем в числе туристов тех, кто прибывает в Тюмень на многочисленные международные форумы и спортивные соревнования. Еще лет десять назад счет иностранцам, которые приезжали специально для того, чтобы посмотреть на Тюмень и Тобольск, шел на тысячи. Теперь - на десятки тысяч", - добавил он.

Турист XXI века требователен и взыскателен, и чтобы его привлечь, нужны интересные маршруты, наполненные интерактивом и самобытностью, уверен глава региона.

"До последнего времени музеи были местом, где можно лишь посмотреть на исторически интересные предметы. Сегодня в мире совершенно другие тенденции. И мы понимаем, что наше историческое наследие вызовет интерес только в том случае, если будет подано в интерактивном формате. Для этого нужны креативный подход, современные технологии, соответствующее финансирование. Есть вопросы и по подготовке профессиональных кадров", - констатировал губернатор. Такие задачи стоят не только перед Тюменской областью, но и перед всей туристической отраслью российской экономики, подчеркнул Владимир Якушев.

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Евгений Бабенко