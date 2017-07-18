Создание нейрохирургической операционной на борту самолета может стать реальностью

Фото пресс-службы ФЦН

Проект автономной мобильной интеллектуальной гибридной операционной "АМИГО", расположенной на борту самолета Ил-96-400Т, представлен на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге.

Ни в России, ни за рубежом нет аналогичных проектов по разработке высокотехнологичного операционного отделения на борту самолета. Представленный на выставке макет включает один аппарат компьютерной томографии и два операционных стола, что позволяет в случае необходимости работать сразу с двумя пациентами одновременно.

Прототипом такой разработки явилась стационарная версия интеллектуальной гибридной операционной, которая функционирует в ФЦН с 2015 года. Она позволяет выполнять нейрохирургам самые сложные операции с применением высокотехнологичного оборудования, включая томограф высокого разрешения. Идея создания мобильного варианта операционной является авторской и принадлежит главному врачу ФЦН профессору Альберту Суфианову.

"В нейрохирургии счет идет на минуты, а порой и на секунды. Возможность в кратчайшие сроки предоставить пациенту не просто квалифицированную, а высокотехнологичную помощь самого топового уровня оснащения и квалификации позволит сохранить пациенту жизнь, функционал его центральной нервной системы. Проект относится к мероприятиям по повышению национальной безопасности", - отметил профессор Суфианов.

В реализации концепции по разработке мобильной операционной участвуют Федеральный центр нейрохирургии (Тюмень), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Сеченовский Университет. Индустриальным партнером проекта "АМИГО" выступает холдинг "Швабе".

Заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Иван Ожгихин подчеркнул: "Являясь инновационным холдингом, "Швабе" проявляет большую заинтересованность к участию в реализации данной идеи. В будущем с началом широкого применения таких мобильных операционных может быть решен вопрос о спасении человеческих жизней в условиях крайней необходимости, в том числе военных действий, при землетрясениях, авариях, терактах и других чрезвычайных ситуациях".

"Впервые в мире станет возможным выполнение сложнейших операций без выноса аппаратуры и оборудования за борт самолета, что выполняют транспортные госпитали. Диагностика, операция и первый реанимационный период – все это будет проходить внутри самолета", – прокомментировал ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской. Он подчеркивает, что в числе преимуществ такой авиаоперационной – совмещение максимально быстрой и точной диагностики состояния всех органов и систем с хирургическим лечением, возможность целевого участия в операции нескольких бригад хирургов на разных анатомических областях.

С проектом "АМИГО" на выставке внимательно ознакомилсяи министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

﻿ Фото пресс-службы ФЦН 1 /

Соб. инф.