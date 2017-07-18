Проезд в тюменских автобусах к 2020 году повысится до двадцати семи рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

25 рублей составит стоимость проезда в общественном транспорте Тюмени в 2018 году. В 2019 году тариф увеличится до 26 рублей, а в 2020 году составит 27 рублей. При этом все установленные льготы сохранятся.

Об этом тюменским журналистам рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Ташланов.

По его словам, увеличение цены проезда повлечет и ужесточение требований к перевозчикам. При заключении новых муниципальных контрактов с подрядными организациями критериев качества обслуживания пассажиров станет почти вдвое больше - 12 вместо нынешних семи. К таким показателям работы как исполнение рейсов, регулярность движения, объявление наименований остановок, добавятся соблюдение правил дорожного движения, качество обслуживания пассажиров, чистота автобусов, обилечивание через терминал и др.

"Те семь показателей, которые отмечены в действующих контрактах, уже помогли улучшить транспортное обслуживание горожан. Новый аукцион будет объявлен в августе 2017 года. Исполнение контракта начнется с 1 января 2018 года, срок – три года", - отметил Евгений Ташланов.

Директор Тюменьгортранса Алексей Санник добавил, что в последнее время требования пассажиров в Тюмени все чаще касаются качества обслуживания и безопасности дорожного движения.

"Тюменцев волнует чистота автобусов, поэтому в перечень включен критерий качества пассажирских перевозок, и мы будем следить за его исполнением. Есть и критерии, позволяющие повысить безопасность дорожного движения. Поэтому соблюдению правил дорожного движения будет уделяться должное внимание. Ранее эти критерии не оценивались при проведении оплаты работы подрядчика, но они волнуют пассажиров и влияют на качество предоставляемых им услуг. Не учитывать чистоту автобуса или число аварий при оценке работы перевозчиков мы не можем. Невыполнение перевозчиком указанных параметров может повлечь штрафные санкции", – отметил Алексей Санник.

Особое внимание уделят возрасту и оснащению автобусов. По словам Евгения Ташланова, средний возраст подвижного состава - около пяти лет. Это высокий показатель, и задача властей: удерживать его на этом уровне.

"В новом контракте будут обязательные требования по максимальному возрасту подвижного состава для перевозчиков, также будет ряд дополнительных критериев в части видеонаблюдения, процента по низкопольным автобусам", - подытожил он.

Любовь Голышева