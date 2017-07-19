up

19.07.2017 среда

EUR 68.4008

USD 59.3705

В Тюмени 23..25 С 1 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменских школьников подготовят к сдаче норм ГТО в "Цимлянском экстриме"

08:04 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТГМЦ

Палаточный лагерь "Цимлянский экстрим" приглашает юных тюменцев в возрасте от 12 до 16 лет.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, "Спортивная смена" с 23 по 29 июля предназначена для детей, которые занимаются в спортивных секциях. Ежедневно на смене проводятся занятия по тхэквондо и общефизической подготовке, а также различные спортивные, туристические, творческие мероприятия, организуются игры и турниры.

"Смена "Готов к труду и обороне" с 5 по 11 августа предусматривает работу по подготовке детей и подростков к сдаче норм ВФСК "ГТО". Ежедневные занятия легкой атлетикой и другими видами спорта, общефизической подготовкой, занятия по водному и пешеходному туризму. 

"Техническая смена" с 13 по 19 августа предложит занятия по начальному техническому моделированию и радиомоделированию. 

Каждый ребенок сможет раскрыть в себе новые таланты, завести интересных друзей, полноценно отдохнуть на природе и набраться здоровья на предстоящий учебный год.         

Записаться на одну из смен лагеря "Цимлянский экстрим" и уточнить условия пребывания в нем можно по телефону 95-01-99.

Теги: техническое творчество , детский летний отдых , ГТО , озеро Цимлянское

Последние новости

09:12 Творческие семьи проведут День города в сквере Депутатов
09:01 Владимир Якушев вручил премию победительнице международной химической олимпиады Фото
08:49 Тайны любимого города: дом-ровесник Тюмени
08:37 На Цветной бульвар выйдут более четырехсот боксеров
08:20 Историю основания Тюмени расскажут в библиотеках
08:04 Тюменских школьников подготовят к сдаче норм ГТО в "Цимлянском экстриме"
20:39 Строительство канализационного коллектора на Полевой завершат в октябре Фото
18:27 Строители "ЗапСибНефтехима" начали монтаж бункеров для хранения полипропилена Фото
18:16 На пруду Лесном пройдут соревнования триатлонистов
18:05 Форумы "Сообщество" Общественной палаты РФ должны решать конкретные социальные проблемы
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев вручил премию победительнице международной химической олимпиады

Владимир Якушев: школьный огород помогает детям понять, что такое труд

Владимир Якушев: транспортные тарифы имеют большое значение для развития туризма

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Строители "ЗапСибНефтехима" начали монтаж бункеров для хранения полипропилена

УФАС: сговорщик с Росгосстрахом обязан вернуть гражданам деньги

В поселок Озерки Заводоуковского округа пришел газ

Общество

Творческие семьи проведут День города в сквере Депутатов

Тайны любимого города: дом-ровесник Тюмени

Историю основания Тюмени расскажут в библиотеках

Спорт

На Цветной бульвар выйдут более четырехсот боксеров

На пруду Лесном пройдут соревнования триатлонистов

"Рубин" ждут битвы с "Арланом", "Челметом", "Зауральем"

Происшествия

В Тюменском районе погибли водитель и пассажир "Дэу"

Жителя Когалыма обвиняют в убийстве девушки

Автомобилистке из Нижнего Тагила вынесли приговор в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+