Тюменских школьников подготовят к сдаче норм ГТО в "Цимлянском экстриме"

Фото ТГМЦ

Палаточный лагерь "Цимлянский экстрим" приглашает юных тюменцев в возрасте от 12 до 16 лет.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, "Спортивная смена" с 23 по 29 июля предназначена для детей, которые занимаются в спортивных секциях. Ежедневно на смене проводятся занятия по тхэквондо и общефизической подготовке, а также различные спортивные, туристические, творческие мероприятия, организуются игры и турниры.

"Смена "Готов к труду и обороне" с 5 по 11 августа предусматривает работу по подготовке детей и подростков к сдаче норм ВФСК "ГТО". Ежедневные занятия легкой атлетикой и другими видами спорта, общефизической подготовкой, занятия по водному и пешеходному туризму.

"Техническая смена" с 13 по 19 августа предложит занятия по начальному техническому моделированию и радиомоделированию.

Каждый ребенок сможет раскрыть в себе новые таланты, завести интересных друзей, полноценно отдохнуть на природе и набраться здоровья на предстоящий учебный год.

Записаться на одну из смен лагеря "Цимлянский экстрим" и уточнить условия пребывания в нем можно по телефону 95-01-99.