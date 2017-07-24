Михаил Богинский примет жителей Голышманово

nalog.ru

Личный прием жителей Голышмановского района Тюменской области проведет руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Михаил Богинский 26 июля с 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прием будет организован по предварительной записи и состоится в здании Голышмановского межрайонного следственного отдела по адресу: Тюменская область, р. п. Голышманово, ул. Гагарина, 54.

Желающим попасть на личный прием необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, заявление с вопросом, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, и результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами.

Для записи на личный прием к руководителю следственного управления области необходимо позвонить по телефонам 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию на сайте следственного комитета в разделе "Интернет-приемная".