Историю основания Тюмени расскажут в библиотеках

w-siberia.ru

Совершить виртуальное путешествие по родному краю, познакомиться с книжными новинками, вспомнить правила дорожного движения и посетить заседание "Школы умных дачников" можно в Тюмени 19 июля.

В 11 часов в Молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Бременские музыканты".

Ведущий в образе инспектора ГИБДД в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) предложит ребятам пройти испытания по правилам дорожного движения. Начало в 11 часов.

В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) юные читатели совершат путешествие по родному краю. Начало в 11 часов.

На мероприятии в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов школьники узнают об основании Тюмени. Подготовлена историческая викторина.

Информационно-библиотечный центр для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1) в 11 часов приглашает принять участие в викторине "В поисках Сказки".

В библиотеке №7 (ул. Камчатская, 1а) ребята узнают, как появилось название города, что обозначают герб и флаг Тюмени, а также услышат подробный рассказ об административных округах, районах и микрорайонах областной столицы. Начало в 11 часов.

В библиотеке №2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) юные читатели под наблюдением библиотекаря проведут обслуживание читателей: рекомендательные беседы, знакомство с периодическими изданиями, новинками литературы, с книжными выставками. Начало в 12 часов.

Квест по информационной грамотности и безопасности в Интернете начнется в 14 часов в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в).

Заседание клуба "Школа умных дачников" начнется в 17 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1), сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.