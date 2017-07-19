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Более девяти миллионов рублей выплатят нерадивые работодатели региона

16:10 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Более 1 тыс. 100 обращений о нарушении трудового законодательства получили в Государственной инспекции труда во втором квартале 2017 года. Более половины из них касались невыплаты или неполной выплаты заработной платы.     

Об этом тюменским работодателям сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Тюменской области Сергей Зарубин во время публичного обсуждения правоприменительной практики государственного надзора в сфере труда в Тюменской области.  

Во втором квартале 2017 года выявлено более 1 тыс. 500 нарушений трудового законодательства, которые касались вопросов оплаты и нормирования труда, трудовых договоров, гарантий и компенсаций, проведения медицинских осмотров, обучения и инструктирования работников по охране труда. Наложено штрафов на 9,6 млн рублей. 

"По оперативным данным, во втором квартале 2017 года произошло 27 несчастных случаев с тяжелыми последствиями. 17 из них связаны с производством, пять человек погибли на производстве", - сказал он. 

Как отметил Сергей Зарубин, наиболее травмоопасными отраслями в регионе стали строительство, обрабатывающее производство, транспорт, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. 

Татьяна Ковалева

Теги: занятость , инспекция труда , невыплата зарплаты , производственный травматизм

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