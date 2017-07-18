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Тюменские ученые обнаружили в ресторанах неологизмы

17:32 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
za-edoy.ru

Филологи Тюменского госуниверситета выявили 88 неологизмов – новых слов и выражений – во время лингвистического анализа меню современных кафе и ресторанов.

Причем названия большей части блюд (67%) не отображены ни в одном академическом издании.

"Это показывает современную языковую ситуацию: новые слова, появившись в языке, не всегда успевают закрепиться в словарях, поэтому существуют в разных вариантах написания, – пояснила сотрудник кафедры общего языкознания Яна Андреева. – В меню ресторанов, в журналах, интернет-источниках сосуществуют смузи и смусси, феттуччини и фетучини".

По словам специалиста, наличие заимствований (коулсло, брауни, буррито, сморребруд и др.), которые преобладают среди способов образования новых слов, показывает готовность языка контактировать с другими культурами, перенимать чужие традиции и осваивать их на своей территории. Впрочем, наряду с этим наблюдается активное использование собственных ресурсов языка, что обнаруживает тягу носителей русского языка к словотворчеству. Появление неологизмов всегда составляло сферу научных интересов лексикографов, особенно в последние десятилетия, когда объем знаний и представлений о мире увеличивается с геометрической прогрессией, напоминает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Теги: русский язык , ТюмГУ , кафе , лингвистика , рестораны

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