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В регионе формируют гастрономическую карту

08:49 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Праздновать Всемирный день яйца предложила директор ОАО "Тюменский бройлер" Оксана Величко ежегодно во вторую пятницу октября.

"У нас есть Боровская птицефабрика, Пышминская и другие. Мы можем проводить это мероприятие, сделать самую большую яичницу и попасть в Книгу Гиннесса", - считает Оксана Величко.

По ее словам, концепция такого праздника соответствует одному из главных достоинств области: у производителей этой продукции в регионе насчитывается около 7 млн голов птицы.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев выразил мнение, что такое предложение стоит поддержать. По его словам, в области уже есть сформированный бренд - ялуторовский блин. Еще одним подобным брендом может стать сибирская уха.

"Мне показывали гастрономическую карту России, обозначили, где и какие фестивали проводятся. Наша внутренняя карта региона будет не только в Тюмени и Тобольске, а в каждом городе области", - сказал Андрей Пантелеев.

Он подчеркнул, что ежегодный фестиваль барбекю в Тюмени, ставший традиционным, и первый гастрономический фестиваль в Тобольске, на котором показали многообразие сибирской кухни, – это начало формирования гастрономической географии региона.

Ирина Ромашкина

Теги: Оксана Величко , яйцо , Андрей Пантелеев , туризм , гастрономический фестиваль

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