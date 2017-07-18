up

18.07.2017 вторник

EUR 67.6184

USD 59.0657

В Тюмени 14..16 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Строительство канализационного коллектора на Полевой завершат в октябре

20:39 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Новый канализационный коллектор на улице Полевой в Тюмени обеспечит бесперебойное водоотведение всего района Дома Обороны, а в перспективе и новых жилых микрорайонов.

Как рассказал в ходе пресс-тура генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин, строительство объекта ведется в два этапа. Первый этап, на котором строителям предстоит проложить 700 метров коллектора от ул. Р. Люксембург до ул. С. Халтурина, планируется завершить к 26 августа. 27 августа стартует второй этап строительства на участке от ул. С. Халтурина до ул. Луначарского, завершить его планируется 27 октября. После этого дорожные службы начнут работы по расширению ул. Полевая. Общая протяженность нового коллектора составит 993,2 метра.

Заместитель главы городской администрации Павел Перевалов отметил, что строительство нового коллектора позволит вывести из работы старый проблемный участок канализационной сети.

"Проблемы с канализацией в этом районе существуют достаточно давно. Во время проливных дождей, таяния снега стоки попадали в коллектор, который находился в плохом состоянии. В результате повсеместно возникали подпоры и жители многоквартирных домов, а их в этом районе несколько тысяч, испытывали неудобства. Строительство нового коллектора позволит решить эту многолетнюю проблему", - рассказал заместитель главы администрации.

Отметим, работы ведутся в рамках инвестиционной программы "Тюмень Водоканала" на 2017-2022 годы.  Стоимость объекта оценивается в 56 млн. рублей. Подрядчиком выступает организация "Водоканал-2".  Ее специалисты уже проложили два участка канализационного коллектора протяженностью 182 метра и приступили к монтажу третьего участка. Работы ведутся ежедневно до 23 часов, строительные бригады работают в две смены.

Павел Перевалов добавил, что при строительстве коллектора используются специальные толстостенные трубы, которые производит тюменский завод "Сибгазаппарат" группы компаний "Полипластик".

"Это местный материал высочайшего качества. Завод "Сибгазаппарат" один из первых в стране, имеющих полностью подготовленную аккредитованную лабораторию по проверке качества изготавливаемой продукции. Радует, что этот симбиоз местных организаций позволяет собственными тюменскими силами реализовать такой сложный проект", - отметил Павел Перевалов.

Любовь Голышева

Теги: благоустройство , Павел Перевалов , канализация , Мугаммир Галиуллин

Последние новости

20:39 Строительство канализационного коллектора на Полевой завершат в октябре Фото
18:27 Строители "ЗапСибНефтехима" начали монтаж бункеров для хранения полипропилена Фото
18:16 На пруду Лесном пройдут соревнования триатлонистов
18:05 Форумы "Сообщество" Общественной палаты РФ должны решать конкретные социальные проблемы
17:54 19 июля - события дня
17:43 Tele2 покажет новый сезон "Игры престолов"
17:32 Тюменские ученые обнаружили в ресторанах неологизмы
17:21 УФАС: сговорщик с Росгосстрахом обязан вернуть гражданам деньги
17:10 Тюменские приемные семьи пришлют свои истории на конкурс
17:00 "Рубин" ждут битвы с "Арланом", "Челметом", "Зауральем"
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: школьный огород помогает детям понять, что такое труд

Владимир Якушев: транспортные тарифы имеют большое значение для развития туризма

Владимир Якушев: туристу XXI века нужны интересные маршруты

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Строители "ЗапСибНефтехима" начали монтаж бункеров для хранения полипропилена

УФАС: сговорщик с Росгосстрахом обязан вернуть гражданам деньги

В поселок Озерки Заводоуковского округа пришел газ

Общество

Строительство канализационного коллектора на Полевой завершат в октябре

Форумы "Сообщество" Общественной палаты РФ должны решать конкретные социальные проблемы

19 июля - события дня

Спорт

На пруду Лесном пройдут соревнования триатлонистов

"Рубин" ждут битвы с "Арланом", "Челметом", "Зауральем"

Воспитанники из Тюмени тренируются в "Спутнике"

Происшествия

В Тюменском районе погибли водитель и пассажир "Дэу"

Жителя Когалыма обвиняют в убийстве девушки

Автомобилистке из Нижнего Тагила вынесли приговор в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+