Строительство канализационного коллектора на Полевой завершат в октябре

фото ИА "Тюменская линия"

Новый канализационный коллектор на улице Полевой в Тюмени обеспечит бесперебойное водоотведение всего района Дома Обороны, а в перспективе и новых жилых микрорайонов.

Как рассказал в ходе пресс-тура генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин, строительство объекта ведется в два этапа. Первый этап, на котором строителям предстоит проложить 700 метров коллектора от ул. Р. Люксембург до ул. С. Халтурина, планируется завершить к 26 августа. 27 августа стартует второй этап строительства на участке от ул. С. Халтурина до ул. Луначарского, завершить его планируется 27 октября. После этого дорожные службы начнут работы по расширению ул. Полевая. Общая протяженность нового коллектора составит 993,2 метра.

Заместитель главы городской администрации Павел Перевалов отметил, что строительство нового коллектора позволит вывести из работы старый проблемный участок канализационной сети.

"Проблемы с канализацией в этом районе существуют достаточно давно. Во время проливных дождей, таяния снега стоки попадали в коллектор, который находился в плохом состоянии. В результате повсеместно возникали подпоры и жители многоквартирных домов, а их в этом районе несколько тысяч, испытывали неудобства. Строительство нового коллектора позволит решить эту многолетнюю проблему", - рассказал заместитель главы администрации.

Отметим, работы ведутся в рамках инвестиционной программы "Тюмень Водоканала" на 2017-2022 годы. Стоимость объекта оценивается в 56 млн. рублей. Подрядчиком выступает организация "Водоканал-2". Ее специалисты уже проложили два участка канализационного коллектора протяженностью 182 метра и приступили к монтажу третьего участка. Работы ведутся ежедневно до 23 часов, строительные бригады работают в две смены.

Павел Перевалов добавил, что при строительстве коллектора используются специальные толстостенные трубы, которые производит тюменский завод "Сибгазаппарат" группы компаний "Полипластик".

"Это местный материал высочайшего качества. Завод "Сибгазаппарат" один из первых в стране, имеющих полностью подготовленную аккредитованную лабораторию по проверке качества изготавливаемой продукции. Радует, что этот симбиоз местных организаций позволяет собственными тюменскими силами реализовать такой сложный проект", - отметил Павел Перевалов.

Любовь Голышева