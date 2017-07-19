Депутат Евгений Макаренко проведет большую тренировку по боксу

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Депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко проведет массовую тренировку по боксу 21 июля.

Ожидается, что на нее придут до 500 любителей этого вида спорта. Начнется мастер-класс в 13 часов в центре Тюмени на Цветном бульваре около спорткомплекса "Центральный".

"Такие встречи пройдут одновременно в девяти федеральных округах. В проекте принимают участие такие крупные города как Пермь, Хабаровск, Новосибирск. Все будут, я думаю, стремиться побить всероссийский рекорд. И мы не исключение", - рассказал Макаренко.

Народный избранники напомнил о том, что, несмотря на летние каникулы, в мире бокса проходит много интересных и ярких событий. На днях в Уватском районе состоялась матчевая встреча между командами Казахстана и Тюменской области.

С 26 по 29 июля в тюменском спортивном комплексе "Строймаш" запланирован чемпионат Уральского федерального округа по боксу среди мужчин памяти полковника С. В. Гриценко. Соревнования проводятся в Тюменской области впервые. В них примут участие около 80 боксеров.

Как рассказал Евгений Макаренко, состязания являются отборочными. Победители в сентябре поедут на чемпионат России по боксу в Грозный.

Также в августе запланирован ряд спортивных встреч в рамках Дня физкультурника.

Напомним, что законодатель тюменского регионального парламента, руководитель Межрегионального бюро Федерации бокса России в Уральском федеральном округе, куратор в Тюменской области федерального партийного проекта "Единой России" "Детский спорт" Евгений Макаренко принимает в организации мероприятий непосредственное участие, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Соб. инф.