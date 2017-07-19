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Тюменцы могут провести свадьбу в советском стиле

15:37 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото предоставлено гостиничным комплексом "Дом Пионеров"

Стиль советских времен – интересная и неизбитая тема для свадебного торжества, очаровывающая особой романтикой. Сделать свадьбу по-настоящему оригинальной и запоминающейся тюменским парам поможет уникальный гостиничный комплекс "Дом пионеров", расположенный в живописном пригороде Тюмени, где в 60-е годы прошлого века находился один из первых домов отдыха обкома КПСС.

На красивом причале у реки молодожены могут организовать выездную регистрацию, а затем провести фотосессию в природном интерьере, в деревянной лодке или у воды. В распоряжении молодых кованая белоснежная арка, которая добавит изысканности и стиля.

Сотрудники "Дома пионеров" предложат для молодой пары и ее свиты приветственный фуршет. О досуге гостей беспокоиться не придется. В уникальном музее и парке советской  скульптуры собраны многочисленные экспонаты советских времен. Старшее поколение погрузится в теплые воспоминания о прошлом, а молодежь узнает много интересного об эпохе СССР. Специально для маленьких гостей всегда открыта детская комната.

Ресторан "Столичный", расположенный на территории гостиничного комплекса, рассчитан на 60 мест. В меню – русская и европейская кухня, в том числе традиционные советские блюда, которые колоритно впишутся в тематику праздника.

Молодоженов ждут приятные подарки: свадебный каравай и ночь в номере категории "Люкс", а также возможность насладиться СПА-отдыхом: посетить бассейн, сауну или хамам.

Для размещения гостей в "Доме пионеров" предусмотрено 26 номеров от "пионерского" до "партийного", оформленных в классическом стиле. При организации второго дня свадьбы - два номера категории "Стандарт" предоставляются в подарок. Есть бонус и для тех, кто готовится отметить годовщину свадьбы – скидка 50% на проживание в отеле.

Добавим, что самый простой способ заказать свадебное торжество в "Доме пионеров" – с помощью специального сервиса на сайте гостиничного комплекса. После подачи заявки с будущими молодоженами свяжутся организаторы, чтобы обсудить все детали.   

Теги: свадьба , праздник , отдых

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