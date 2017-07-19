Незаконную продажу SIM-карт пресекли в Тюменской области

ok-kapitale.ru

Факт незаконной продажи SIM-карт оператора сотовой связи ПАО "Мегафон" выявили сотрудники управления Роскомнадзора и УМВД Тюмени во время рейда в ТРЦ "Гудвин".

Продавец, не имеющий полномочий от оператора связи на заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, продавал идентификационные модули вне оборудованного помещения, без заключения договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, без предъявления паспорта покупателем. Таким образом, он нарушил 44 статью ФЗ "О связи".

Сотрудники МВД изъяли пять SIM-карт и составили в отношении продавца протокол об административном правонарушении по ст. 13.29 КоАП РФ (заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, не имеющем полномочий от оператора связи на заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи), сообщается на сайте управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре И ЯНАО.