Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с Ханты-Мансийском

Фото ЗСФ банка "Открытие"

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве.

Как отметил Максим Ряшин, за долгую историю взаимоотношений финансовой организации и муниципалитета на территории города реализованы десятки крупных инвестиционных программ, банк участвовал в большинстве социально значимых проектов Ханты-Мансийска.

"Это соглашение становится логичным продолжением нашего многолетнего сотрудничества с Ханты-Мансийским банком, который теперь стал частью федерального банка "Открытие". Меняется бренд, название, но наша совместная работа на благо жителей города остается неизменной", – добавил глава Ханты-Мансийска.

Максим Ряшин подчеркнул большой вклад банка "Открытие" в развитие детского спорта на территории муниципального образования.

Виталий Мосунов отметил, что с вхождением Ханты-Мансийского банка в одну из крупнейших банковских групп России социальная ответственность бизнеса только возросла.

"Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" продолжает активное сотрудничество с предприятиями и компаниями, инвестируя средства в экономику автономного округа. Сегодня наши возможности поддержки реального сектора экономики значительно выше. В прошлом году различным муниципальным предприятиям Ханты-Мансийска, ответственным за водо- и энергоснабжение, содержание транспортной инфраструктуры, предоставлено кредитных ресурсов на сумму более 500 млн рублей. Жителям города выдано кредитов на сумму около 7,8 млрд рублей, из которых 4,2 млрд рублей – ипотечные займы. Мы продолжим сотрудничество с муниципалитетом в вопросах спонсорства и благотворительности, на эти цели банком "Открытие" будет направлено 1,3 миллиона рублей", – добавил Виталий Мосунов.