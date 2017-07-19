На въездах в Тобольск появились камеры фотовидеофиксации

www.rostelecom.ru

Семнадцать новых комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появились на дорогах Тобольска.

Кроме перекрестков города, часть из них установлены на въездах в Тобольск. Это позволит фиксировать весь транспортный поток, который выезжает или въезжает в город.

Фотовидеофиксаторы настроены на контроль проезда на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией, поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, превышение установленной скорости движения.

Информация с камер обо всех выявленных правонарушениях автоматически передается в режиме реального времени в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Созданием системы фотовидеофиксации занимается компания "Ростелеком". По словам директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Игоря Волкова, реализация подобных проектов требует высокоскоростных каналов связи.

"Наблюдение за работой аппаратно-программных комплексов проводится в автоматическом режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю при любой погоде. Система ведет постоянный мониторинг текущего состояния комплексов фотовидеофиксации, что позволяет своевременно устранять возможный сбой настроек без каких-либо последствий для автолюбителей или ГИБДД", - пояснил он.

В пресс-службе компании сообщили, что теперь в Тобольске работают 29 комплексов фотовидеофиксации. Они не только фиксируют нарушения правил дорожного движения, но и используются в качестве источника информации о дорожном трафике.

По статистике, после запуска системы видеонаблюдения за автодорогами аварийность снижается в среднем на 50%, количество пострадавших в ДТП уменьшается в два раза, в 6-8 раз улучшается автодисциплина.