Газификация Тюменского района: десять тысяч потенциальных потребителей до 15 августа

Фото ИА "Тюменская линия"

10 тыс. потенциальных потребителей газа появится в Тюменском районе до 15 августа. Из 48 объектов газификации в Тюменском районе уже построено 33. Оставшиеся 15 будут введены в строй до октября 2017 года.

Об этом стало известно во время церемонии ввода в эксплуатацию очередного газопровода в селе Червишево Тюменского района. Стремительно растущий населенный пункт не ушел от внимания газовиков, которые в короткие сроки к существующим в селе сетям добавили еще 12 км. Это позволит еще 200 жителям села подключиться к газу.

Фото ИА "Тюменская линия"

Как отметил генеральный директор управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" Александр Волков, подобные успехи возможны благодаря особым условиям, которые созданы в рамках сотрудничества компании с правительством области.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Ни у кого из наших коллег таких условий, как в Тюмени, нет. Правительство региона и губернатор создали все условия для того, чтобы мы достигли подобного результата. Скорость, с которой мы строим. Качество, с которым мы строим. Стоимость, с которой мы строим. Все это является тем достижением, к которому многие коллеги стремятся, но не получается", - подчеркнул он в своем выступлении.

Фото ИА "Тюменская линия"

Структура стоимости работ по газификации индивидуального жилого дома также способствует наращиванию числа потребителей газа. В рамках программы газификации Тюменской области плату за техническое присоединение в размере 60 тыс. рублей жители региона не платят. На семейный бюджет перекладываются только траты по оплате проектных работ — 1 тыс. 900 рублей (типовой проект от низкого давления — 527 рублей, а проект с ГРПШ — 2 тыс. 227 рублей). Сюда стоит добавить оплату строительных работ (28 тыс. 600 рублей), а также пусконаладку и строительный контроль (5 тыс. 500 рублей).

Фото ИА "Тюменская линия"

Оборудование — отдельная статья затрат. За газовый котел семье необходимо отдать 20 тыс. рублей, ГРПШ стоит 10 тыс. 800 рублей. Бюджет после покупки газовой плиты похудеет на 10 тыс. рублей. Сюда же необходимо прибавить сигнализатор (4 тыс. 800 рублей) и счетчик газа (1 тыс. 900 рублей). Итого средняя стоимость газификации дома в Тюменской области составляет 83 тыс. 500 рублей. Жителям остальных регионов России такая услуга доступна за 140 тыс. рублей и дороже.

Фото ИА "Тюменская линия"

Как отметила в разговоре с корреспондентом "Тюменской линии" житель села Червишево Тюменского района Ирина Фатюшина, даже эту сумму каждый может оплатить не сразу, а постепенно, благодаря рассрочке.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Мы по пять тысяч в месяц платим. Где-то за полгода уже отдадим. Нам нетрудно будет. А за раз тяжеловато платить. Мы построили дом восемь лет назад и организовали электрическое отопление. В зимний период отдавали по восемь тысяч в месяц. Для нашей семьи это тяжело было. Давно планировали провести газ. Конечно по отоплению я еще не могу сказать насколько выгодно, но в приготовлении пищи уже сдвиги: поставил кастрюлю — она быстрее и разогрелась! Провели нам где-то за 20-25 тысяч рублей. Плюс счетчик и вот ГРПШ обошлись в 11 тысяч. И котел. Я считаю, что это недорого. Плюс провели нам газ в рассрочку. Это очень радует. Тем более, мы молодая семья", - рассказала Ирина Фатюшина.

Фото ИА "Тюменская линия"

Она также отметила, что с электрическим отоплением были проблемы не только из-за высокой стоимости. Скачки напряжения зимой часто провоцировали отключение отопления.

"Мы боялись, что трубы перемерзнут. Это очень тяжело было. Мы переживали постоянно и хотели каждый раз сливать воду из труб", - отметила женщина.

Фото ИА "Тюменская линия"

Генеральный директор управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" Александр Волков докладывая губернатору Тюменской области, который приехал на запуск газопровода в Червишево, отметил, что работы в муниципалитете продолжаются.

"Мы расшили сегодня узкое место — Ирбитский тракт. Расшиваем Московский, расшиваем Старотобольский тракты. Если получится и ничего не помешает, то мы вплотную решим вопрос с СНТ и с ИЖС", - рассказал он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Владимир Якушев в разговоре с журналистами отметил, что за три года проделан огромный объем работы, который превышает результаты предыдущих десятилетий.

"То взаимодействие, которое сегодня налажено с региональным правительством, муниципалитетами и газовиками дало возможность в реализации данной программы. Мы не останавливаемся на достигнутом. 2018 и 2019 годы регион будет продолжать активную политику газификации. Наша задача — газ должен прийти в те населенные пункты, где сегодня это рентабельно. И все домовладения должны быть газифицированы на 100%", - подчеркнул глава региона.

Фото ИА "Тюменская линия"

Для оперативного подключения к сетям газовики создали для потенциальных потребителей специальные услуги: "Газ за 14 дней" и "Дом под ключ". Компания-поставщик предлагает весь комплекс услуг по газификации по принципу "Единого окна".

Владислав Соколов