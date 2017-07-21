Международный автопробег ДОСААФ пройдет через Тюмень

Фото ДОСААФ России

Региональный этап Всероссийского комплексного комбинированного международного пробега ДОСААФ России "С востока на запад России - с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, уверенностью в будущее" пройдет в Тюменской области 28 и 29 июля.

Как рассказал журналисту ИА "Тюменская линия" специалист по работе со СМИ ДОСААФ Тюмень Вениамин Дауэр, пробег по маршруту Владивосток – Севастополь проходит с 5 июля по 22 августа в формате передачи эстафеты от региона к региону. Участвуют в мероприятии региональные отделения ДОСААФ России, представители общественных объединений патриотической направленности, казачьих обществ, общественных организаций ветеранов, военно-патриотических клубов, поискового движения и движения военно-исторической реконструкции, волонтеры.

28 июля в селе Абатском, на границе двух регионов, состоится встреча делегаций Омской и Тюменской областей. После чего участники отправятся в областной центр для торжественной передачи символов автопробега - знамени и иконы. По маршруту следования делегации сделают получасовые остановки в Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске, где пройдут митинги, возложения цветов к местным мемориалам Великой Отечественной войны.

В Тюмени участники пробега финишируют 29 июля на площади Памяти. В 14 часов здесь начнутся торжественные мероприятия в рамках празднования Дня города. Будет работать выставочный комплекс ДОСААФ России, для горожан выступят оркестр и группа "Десантура".

Далее тюменская делегация отправится в Екатеринбург, где 31 июля состоится передача эстафеты Свердловской области.

Любовь Голышева