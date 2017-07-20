В Тюменском районе ликвидируют назаконные свалки

Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ

Совестные рейды с Главным управлением МЧС России по Тюменской области проведут активисты Общероссийского народного фронта. Такое решение принято на совместном заседании представителей ОНФ и регионального управления МЧС в Тюмени.

Стороны наметили планы по решению вопросов обеспечения населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением и ликвидации несанкционированных свалок.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ России, в конце июня состоялся совместный рейд источников наружного противопожарного водоснабжения с. Каменка, д. Речкина и Коняшина в Тюменском районе. Установлено, что в населенных пунктах отсутствуют пожарные пирсы и водоемы, выявлены несанкционированные свалки, в том числе под действующими линиями электропередачи.

Представитель администрации Тюменского района пояснил, что на территории района обнаружены 33 несанкционированные свалки. Самые обширные – в деревнях Коняшина, Речкина и в селе Каменка. В четвертом квартале 2017 года муниципальные власти начнут работы по ликвидации свалки в Речкина. Уже выделены средства. Параллельно ведется профилактическая работа с жителями, установлены баннеры, информирующие о запрете складирования мусора и размере штрафа за невыполнение требования. В самой деревне организован сбор мусора.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области отметили, что фиксируют периодическое возгорание свалок. Вопрос находится под контролем.

Также стороны обсудили проблемы с пожарным водоснабжением в Каменском муниципальном образовании. В Каменке нет пожарных пирсов, в деревнях Речкина и Коняшина – пожарных водоемов. Представители администрации района заверили, что примут меры по обеспечению бесперебойного водоснабжения в населенных пунктах.