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Банк "Открытие" выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка "Югра"

13:10 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Банк "Открытие" начал выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Югра" физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить платежи только определенной группе вкладчиков, в зависимости от региона проживания вкладчика и его начальной буквы фамилии.

Банк "Открытие" принимает заявления и производит выплату страхового возмещения вкладчикам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проживающим в Югре, чьи фамилии начинаются с букв A-Z, А-О.

Быстро и удобно записаться на получение страхового возмещения от АСВ можно с помощью сервиса банка "Открытие" - бота в Facebook. Им можно пользоваться как с помощью мобильной или веб-версии Facebook, так и в приложении Facebook Messenger. Для этого необходимо найти бот банка "Открытие" в поиске социальной сети по названию либо короткому адресу @otkritie.bot, либо перейти по прямой ссылке. Дополнительно возможна предварительная запись через контакт-центр банка "Открытие" Москва по телефону 8-800-700-78-77 (бесплатный звонок по России).

Для индивидуальных предпринимателей возможно дистанционная выплата возмещения через удаленное открытие счета в дистанционном банке "Точка" - филиале банка "Открытие", сообщает управление по связям с общественностью и рекламе Западно-Сибирского филиала банка "Открытие".

Страховое возмещение выплачивается вкладчикам в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в совокупности не превышающих 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.

Теги: страховка , вклады , банк Открытие , Югра

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