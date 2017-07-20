Мобильное приложение "ЖКХ72" обновилось

admtyumen.ru

Сохранение номера банковской карты в мобильном приложении "ЖКХ72" теперь возможно. Это позволит оплачивать счета за ЖКУ в пару кликов без необходимости повторно вводить данные карты.

Приложение доработано по отзывам пользователей. Это решит проблему использования приложения в общественном транспорте, очередях и других ситуациях. Разработчики утверждают, что приложение надежно защищено, в том числе персональным паролем.

Приложение доступно для граждан, получающих счета за ЖКУ через "ТРИЦ".

Чтобы воспользоваться приложением, нужно установить его на мобильное устройство, авторизоваться с помощью логина и пароля от портала госуслуг и ввести номер лицевого счета из квитанции. После этого станет доступна возможность передачи показаний счетчиков, статистика потребления ресурсов, информация по задолженности, оплаты счетов и взносов на капремонт.

Сервис является бесплатным, комиссия при оплате услуг не взимается, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

По вопросам ввода показаний приборов учета можно обратиться в ОАО "ТРИЦ" по номеру: (3452) 399-399.

Вопросы по работе приложения можно направлять через форму обратной связи.

Ссылки для скачивания приложений здесь.

Соб. инф.