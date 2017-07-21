В Новом Уренгое убирают свалки

Фото ИА "Север-Пресс"

39 несанкционированных свалок ликвидировали в Новом Уренгое. На полигон твердых бытовых отходов вывезли более 80 самосвалов строительного и бытового мусора и девять самосвалов отработанных автомобильных покрышек, сообщает ИА "Север-Пресс".

По словам начальника отдела муниципального контроля Владимира Манаенко, до конца лета необходимо убрать еще более 90 несанкционированных свалок.

Мероприятия по санитарной очистке земель общего пользования предусмотрели в муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом". Департамент имущественных отношений заключил контракты с компаниями "СтройЭнергоСервис" и "Тирас" на выполнение работ по регулярной санитарной очистке земель общего пользования с обеспечением вывоза и утилизации отходов на полигоне твердых бытовых отходов. Еще один муниципальный контракт находится на стадии заключения, передает информационно-аналитическое управление администрации Нового Уренгоя. Этим летом за счет средств местного бюджета проведут уборку территории общей площадью 143 гектара, в прошлом году очистили 122 гектара.

Большой вклад в благоустройство города вносят крупные предприятия Нового Уренгоя, которые взяли обязательства очистить выделенные им участки земель общего пользования. К общему делу активно подключились компании "Газпром добыча Уренгой", "Газпром добыча Ямбург", "Газпром энерго", "Севернефтегазпром", "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз", "Транснефть-Сибирь", "Сибнефтегаз", "Роспан Интернешнл", "Газпром трансгаз Сургут", Новоуренгойский газохимический комплекс и другие. В ближайшее время субботники пройдут и в районе Коротчаево. Заместитель главы администрации города Андрей Коваль встретился с руководителями работающих там предприятий и призвал их подключиться очистке земель общего пользования.