Почтовое отделение в Тюмени переехало для удобства горожан

Отделение почтовой связи Тюмень 625005, ранее располагавшееся в жилом доме по ул. Щербакова, 23, переехало и оказывает услуги по новому адресу: ул. 2-я Луговая, 35 (ТЦ "Мангазея"). Это примерно в километре от старого здания.

Напомним, отделение ранее располагалось в помещении общей площадью 46 кв. м. По многочисленным обращениям жителей заречной части города было найдено другое помещение под отделение почтовой связи, соответствующее всем необходимым требованиям.

В новом здании площадь отделения почтовой связи увеличилась втрое – до 158 кв. м. Операционных окон стало два. Пересмотрены доставочные участки. Теперь в отделении работают 8 человек: начальник ОПС, его заместитель, 2 оператора и 4 почтальона. В зоне обслуживания отделения связи около 100 организаций и почти 8 тыс. человек.

В отделении клиенты могут, как и прежде, оформить подписку на печатные издания, получить мелкие пакеты, отправить посылки, оплатить кредиты в адрес банков, счета за коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, налоги и многое другое.

Режим работы отделения остался неизменным: с понедельника по пятницу ОПС работает с 9 до 20 часов, в субботу – с 9 до 18 часов, перерыв на обед – с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Воскресенье – выходной.