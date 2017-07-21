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Вход на звездный футбольный матч в Тобольске сделают свободным

15:32 21 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА Тюменская линия

Вход на благотворительную акцию "Под флагом добра" в Тобольске в 2017 году будет бесплатным.

Об этом сообщила первый заместитель главы города Яна Зубова. По ее словам, продажа билетов не является основной частью благотворительности.

"Основная сумма поступает от предприятий, организаций, предпринимателей нашего города. Поэтому мы можем себе позволить сделать бесплатный вход. Хочется, чтобы в этом году как можно больше тоболяков и гостей города пришли на акцию", - отметила она.

Заместитель главы города также добавила, что горожане, желающие внести пожертвования для участников акции, могут это сделать и без покупки билетов. От физических лиц финансовая помощь принимается в кассе центра социального обслуживания по адресу: 4 мкр., 48. Также две урны для пожертвований будут стоять перед входом на стадион "Тобол".

30 июля на футбольное поле выйдут артисты и спортсмены из Великобритании, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Турции, Казахстана, Сербии, Израиля. Их соперником станет сборная команда Тобольска. Комментировать футбольный матча будет Сергей Крылов.

Помимо традиционного матча и концерта на стадионе, состоится гала-концерт участников возле ТРЦ "Жемчужина Сибири". Здесь же будет дискотека с участием DJ Руди Лима из Нидерландов.

Евгений Новоселов

Теги: благотворительность , Тобольск , Под флагом добра , футбол

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