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В тюменском главке новое назначение

13:21 21 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Временно исполняющий обязанности начальника регионального управления МВД России полковник полиции Валерий Суворов в торжественной обстановке представил личному составу нового руководителя управления по вопросам миграции полковника полиции Дмитрия Мамонтова.

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Валерий Суворов отметил, что назначенный начальник имеет обширный опыт службы в органах внутренних дел и зарекомендовал себя как грамотный управленец. В ответном слове Дмитрий Николаевич подчеркнул, что настроен на эффективную и плодотворную работу, и выразил уверенность в том, что возглавил хороший, трудоспособный коллектив, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

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Дмитрий Мамонтов в 1995 году окончил Омскую высшую школу милиции. Большую часть трудовой биографии служил на различных должностях в системе уголовного розыска. С 2014 года начал работать в подразделении по вопросам миграции. До назначения в Тюмень занимал должность заместителя начальника УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области.

Теги: полиция , УМВД России по Тюменской области

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