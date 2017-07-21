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В тюменских детских садах появились игровые метеоплощадки

17:00 21 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
meteovesti.ru

Региональный экологический проект детские метеоплощадки появился в Тюменской области в год экологии.

Производители представляют уникальную модель игровых метеоплощадок, предназначенных для проведения "умных" игр на базе детских садов: как частных, так и муниципальных.

Метеоплощадка представляет собой комплекс развивающего оборудования, состоящего из самых разных обучающих элементов: от флюгера и гигрометра до солнечных часов и метеобудки. Авторы идеи обещают, что такая площадка является не просто увлекательной игрой: в нее заложена необычная методика обучения детей, воспитывающая культуру общения с окружающим миром.

Благодаря вовлечению в процесс непосредственного общения с природными явлениями, уличная метеоплощадка расширяет кругозор ребенка и формирует бережное отношение к природе. Таким образом, дети получают азы экологического образования, приобщаются к культуре края через знакомство с предметами и явлениями окружающей среды.

Многие дошкольные учреждения готовы сотрудничать с тюменскими производителями. География проекта вышла далеко за пределы региона. Детской метеоплощадкой заинтересовался север: в детских садах Ханты-Мансийска и Нового Уренгоя ребята уже с удовольствием изучают экологию на уличных игровых метеостанциях, сообщает центр Фобос.

meteovesti.ru

Теги: детские сады , метеоплощадка , Год экологии , образование

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