В Тобольске пройдут занятия для золотых волонтеров

hackrelation.com

Мероприятия для пожилых волонтеров – участников проекта Областная школа волонтерского мастерства для старшего поколения "Года, несущие радость!" - состоятся в Тобольске 25 июля.

Как сообщает Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение", встреча организована в рамках диалога поколений в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Тобольска (4 микрорайон, 48), начало мероприятий в 11 часов.

Участники отряда "Экобабушки за чистую планету" проведут совместно с несовершеннолетними воспитанниками центра занятия по облагораживанию прилегающей территории.

На занятиях по безопасности тренер по единоборству и самообороне продемонстрирует на практике приемы самозащиты, доступные в своей технике людям пенсионного возраста. Занятие будет состоять из трех блоков. В теоретической части специалист расскажет основные правила и секреты приемов по самообороне, во втором блоке будут упражнения на концентрацию внимания, на них пожилым гражданам предстоит потренироваться на отработке упражнений по сосредоточению внимания на тех или иных моментах, а на практической части отработать блоки и захваты.

Во второй половине дня волонтер Областного геронтологического центра проведет мастер класс по составлению коллажа "Мой счастливый день", который позволит активистам школы почувствовать гармонию с собой и окружающим миром, через творческое самовыражение сделать свою жизнь более счастливой. Игра тренирует сенсомоторные навыки, мышление, память.

Также волонтеры областной Школы проведут мастер-классы по одному из изящных видов прикладного творчества – бисероплетению. В последнее время бисероплетение становится очень популярным видом ручной работы и тем более способствует развитию мелкой моторики, и как следствие, умственных способностей детей, именно поэтому волонтеры решили провести мастер класс для воспитанников центра.

Подробная информация по тел. (3452)30-39-59 или на официальной странице в социальной сети "В контакте".