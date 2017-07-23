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Геймеры борются за выход в финал "Кибер битвы Сибирь"

18:16 23 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.funlib.ru

Более сотни игроков из Тюмени и Тюменской области продолжают бороться за выход в финал "Кибер битвы Сибирь" по дисциплине Dota 2. Организаторами командных состязаний выступил тюменский региональный проект киберспортивных событий CyberSable (КиберСоболь).

В настоящее время участники сражаются друг с другом, находясь в разных точках области. По словам организаторов, прошло уже 36 матчей. Победители игр, которые прошли 20 июля, попадут в полуфинал соревнований.

Финальная встреча турнира будет организована в офлайн режиме. 29 июля, в День города, участники сыграют финальные игры в одном из крупных торговых центов Тюмени. Следить за итоговыми состязаниями можно будет в режиме online-трансляции. Увидеть ход игры смогут и зрители, которые придут поболеть за команды в торговый центр. 

Генеральным информационном партнёром турнира выступает Moi-portal.ru, где для всех участников, а также любителей игры будет размещена карта призов. Заняв одну из ячеек, пользователи смогут выиграть бонусы, которые позволят расширить игровые возможности в Dota 2.

Награждение победителей состоится на одной из городских площадок. О времени и месте финальных игр, а также награждении победителей организаторы сообщат дополнительно.

Для справки: Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра жанра стратегия в реальном времени с элементами компьютерной ролевой игры. В игре участвуют две команды по пять человек, каждому из которых необходимо выбрать для себя персонажа из более 100 уникальных героев, пишет "Мой портал". 

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