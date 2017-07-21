Рабочая группа ответит на вопросы жителей Нижних Аремзян

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Рабочая группа, которую возглавил заместитель губернатора Вадим Шумков, сформирована в с. Нижние Аремзяны Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского района.

Губернатор Владимир Якушев жестко указал на недоработки муниципальных властей и отдельных структур правительства в информировании людей: "Никто не соизволил разъяснить местным жителям суть принимаемых решений. Это недопустимо!", - подчеркнул глава региона. Задача созданной рабочей группы – ответить на все вопросы и опасения людей.

"Ни один проект в Тюменской области никогда не будет реализовываться без учета мнения граждан", - подчеркнул губернатор, комментируя данное решение. Он также заявил, что в начале сентября примет участие в сходе граждан в Нижних Аремзянах.

В состав рабочей группы вошли члены инициативной группы Гульсифа Бакиева, Абдуагап Туктабаев, Дмитрий Голденков, Фарзия Айнулина, Нурислам Рахимчанов, Валерий Филатов, директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский, директор регионального департамента по общественным связям, массовым коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский, председатель комитета по делам национальностей Евгений Воробьев, генеральный директор ООО "Тюменский ЛПК" Александр Чухлебов, глава администрации Тобольского района Юрий Батт.