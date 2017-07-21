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Дороги к дачам отремонтируют в Тюменской области

20:04 21 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Масштабную программу капремонта и строительства дорог к садоводческим товариществам планирует реализовать правительство Тюменской области. Об этом рассказал журналистам заместитель начальника областного Главного управления строительства Андрей Чистяков.

"В общей сложности в регионе необходимо привести в порядок около 280 километров подъездных дорог к 180 садоводческим товариществам. Ремонтные работы будут проводиться не только в Тюмени. Предстоит ремонт трех дорог в Тюменском и Ялуторовском районах", - сообщил заместитель начальника областного Главного управления строительства.

При этом, по словам Андрея Чистякова, многие ведущие к дачам дороги пока не попадают в программу ремонта, поскольку числятся бесхозными. Запланирована передача этих дорог муниципалитетам. Это позволит их отремонтировать и полноценно обслуживать.

В Тюмени реализация программы ремонта дачных дорог начнется с подъездного пути к садоводческим обществам "Мебельщик", "Мелиоратор", "Корабельщик", "Торфяник-1" в районе Велижанского тракта, рассказал заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев.

"Это одна из самых напряженных дачных дорог протяженностью 2,6 километра. Пользователи этого проезда - владельцы 2370 участков, из которых около тысячи человек проживает в дачных товариществах круглогодично. На дороге будет уложео гравийно-щебеночное покрытие, а также обустроены водоотводные канавы. До конца сезона будет отремонтировано около 13 километров дорог. Часть подъездных путей к садовым товариществам получит асфальтовое покрытие, оставшиеся участки отсыплют щебнем", - отметил Максим Афанасьев.

Председатель регионального отделения Союза садоводов России Алексей Кучеров подчеркнул, что реализация масштабной программы ремонта дачных дорог стала возможной благодаря соглашению, которое подписал с общественной организацией дачников губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Ремонт подъездных дорог будут финансироваться полностью за счет бюджетных средств. Поэтому никаких дополнительных расходов дачники не понесут. Что касается дороги, расположенных внутри садоводческих товариществ - это общая собственность садоводов, их предстоит ремонтировать за свой счет", - добавил Алексей Кучеров.

Евгений Бабенко

Теги: Максим Афанасьев , Союз садоводов России , Андрей Чистяков , ремонт дорог , садоводы

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